Fátima Bernardes confessa sobre síndrome do ninho vazio: 'Tem horas'

Fátima Bernardes falou sobre a síndrome do ninho vazio, após seus três filhos, os trigêmeos Beatriz, Vinícius e Laura, deixarem sua casa

A jornalista Fátima Bernardes foi a convidada do programa Encontro nesta terça-feira, 22. Durante o papo com Patrícia Poeta, ela relembrou momentos marcantes de sua vida pessoal e falou sobre a experiência com a chamada síndrome do ninho vazio, após seus três filhos — os trigêmeos Beatriz, Vinícius e Laura, de 27 anos, do casamento com William Bonner— deixarem sua casa.

"Não encaixava em nada do que tinha lido sobre ninho vazio. Não era uma pessoa sem amigos, não tinha sintoma físico de depressão, mas sentia, de vez em quando, uma falta de sentido. Por mais que tivesse trabalhado muito, a maternidade era algo que quis, busquei e, de repente, você precisa reorganizar o meu tempo", analisou.

Em seguida, completou: "Por um momento, a minha sensação era que tava com o dia muito livre, mas fazia tanta coisa para suprir a falta, que parecia que tava sem tempo. Dois filhos foram morar fora, a Beatriz foi morar a um quilômetro de mim, mas ficou eu e a casa. Não é fácil, mas tem horas que é muito bom ter o seu dia para organizar as suas coisas, vai se acostumando. E a hora que voltam para visitar, passear, é ótimo. Estou orgulhosa de ver os três tocando a vida deles sozinhos", explicou.

Fátima Bernardes e William Bonner prestigiam formatura da filha na França

Recentemente, a filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Laura, teve uma formatura presencial após alguns anos de ter se formado em uma universidade francesa. Em sua rede social, a apresentadora compartilhou fotos do evento e encantou ao mostrar a família toda reunida para o evento especial.

Usando beca e chapéu, a herdeira dos apresentadores posou ao lado deles e dos respectivos companheiros dos pais, Túlio Gadêlha e Natasha Dantas. Além deles, ela apareceu com seus irmãos, Beatriz e Vinicius. Veja as fotos!

Para quem não sabe, além de Laura, o filho dos jornalistas, Vinicius, também reside na França. Nos últimos dias, o âncora do Jornal Nacional postou mais fotos da família curtindo junto a viagem no país europeu.

Leia também: William Bonner revela coberturas mais marcantes de sua carreira