Médico alerta sobre psicológico de Vitória Strada após BBB 25: 'Sensação de rejeição'

Após ser eliminada do BBB 25, Vitória Strada falou em "decepção" ao comentar sobre as descobertas envolvendo Camilla Maia e Thamiris Maia

Recém-eliminada do BBB 25, Vitória Strada (28) foi bombardeada com uma série de informações a respeito da casa mais vigiada do Brasil. A sister admitiu que foi surpreendida com falas de seus colegas de confinamento, incluindo Camilla Maia (34) e Thamiris Maia (33). Apesar de já ter sido avisada sobre as críticas feitas pelas irmãs durante o jogo, a atriz descobriu que os comentários negativos sobre ela eram ainda mais frequentes. Ao ser eliminada, ela confessou que a situação não a impactou tanto, pois "já estava decepcionada, não estava esperando mais nada".

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas fala sobre a saúde mental de Vitória Strada no reality show da Globo, principalmente após a decepção com as aliadas: "O retorno ao mundo exterior, longe das câmeras e das dinâmicas intensas do jogo, trouxe à tona desafios emocionais e psicológicos que muitos participantes de reality shows enfrentam, mas poucos discutem abertamente".

"O confinamento em um reality show como o BBB impõe uma série de pressões psicológicas. A exposição constante, a ausência de privacidade e a convivência forçada com pessoas de diferentes personalidades podem levar a quadros de estresse, ansiedade e até delírios. O confinamento prolongado pode gerar estresse emocional devido à falta de privacidade e à exposição constante às câmeras e outros participantes", acrescenta.

O psiquiatra ainda destaca que as críticas de Camilla Maia e Thamiris Maia podem interferir ainda mais na saúde mental da atriz após sua eliminação do BBB 25. "A sensação de rejeição por parte de pessoas próximas pode intensificar o impacto emocional do retorno à realidade. A exposição que a pessoa tem em caráter nacional, a sua intimidade sendo posta na televisão, tudo isso é algo que, quando a pessoa se propõe a participar, faz com que ela reveja muitas coisas e reflita", aponta.

À CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas diz que o pós-reality pode ser uma experiência tão intensa quanto o confinamento. "O pós-BBB é uma experiência tão intensa quanto o confinamento. Retomar a rotina exige um processo de adaptação emocional e mental. Durante o programa, vivemos em uma realidade paralela, onde as emoções são amplificadas e as relações, intensificadas. Ao sair, é necessário resgatar a própria identidade, reavaliar vínculos e compreender o impacto das experiências vividas. É um momento de introspecção e reconstrução. Retomar a vida civil com a visibilidade é mais impactante, pois não há mais o anonimato", finaliza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @multishow

Leia também: BBB 25: Vitória Strada revela críticas por entrar no reality: 'Me julgavam muito'