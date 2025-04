Carlos Alberto de Nóbrega perde a paciência com acusações contra a esposa

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega sai em defesa da esposa após boatos envolvendo o relacionamento deles: ‘Deixem em paz'

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega fez um desabafo para defender sua esposa, a médica Renata de Nóbrega, ao ver boatos sobre o relacionamento deles. O comunicador gravou um vídeo no feriado de Tiradentes para colocar um ponto final nos boatos.

Carlos Alberto negou os boatos de que Renata teria sido pivô em uma separação dele e disse que a esposa ficou magoada com as fake news.

"Alguns rumores que são soltos aí nas redes sociais magoam uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, muito respeito, que é minha mulher. Ela não é meu primeiro casamento, é o terceiro. No primeiro casamento, onde fui casado por 34 anos, me separei e fiquei amigo da minha mulher. Depois, casei novamente, não deu certo e eu me separei. E existem muitos rumores, muita fofoca, muito disse me disse", disse ele.

E completou: "Eu particularmente não ligo, mas quem não é do ramo da Comunicação [como ela], se sente muito magoada com uma acusação que não lhe é de direito. Tem notícias circulando que a Renata acabou com meu segundo casamento. Isso é um absurdo. Eu estou separado há 13 anos. Ela não merece. Deixe a Renata em paz. Ver o nome dela jogado de maneira baixa, vil, me deixou muito triste".

Vale lembrar que o apresentador já foi casado Marilda de Nóbrega, com quem ficou de 1957 a 1991, e com Andrea Nóbrega, com quem foi casado de 1996 a 2016.

Carlos Alberto de Nóbrega relembra briga com Silvio Santos

A briga entre Carlos Alberto de Nóbrega e Silvio Santos é algo que causa curiosidade em muita gente. Afinal, qual seria o motivo que teria afastado os dois comunicadores por 11 anos? Em entrevista ao SBT para Cesar Filho, o comandante de A Praça é Nossa revelou o que aconteceu.

Para quem não sabe, o pai de Carlos Alberto, Manoel de Nóbrega, deu o primeiro emprego para o dono do SBT na rádio e o ajudou bastante no início da carreira. Além disso, o radialista foi quem criou o Baú da Felicidade, que estava falindo até Silvio Santos entrar como sócio.

Apesar disso, Carlos Alberto declarou que ele foi mais amigo do empresário e em seguida comentou com Cesar Filho que não sabia nem o que era Programa Silvio Santos e os artistas que frequentavam a atração, pois, em sua casa era proibido acompanhar o apresentador por conta do ressentimento que tinha por ele até tudo ser resolvido e começar no SBT.

"Por um erro, por causa do meu pai, meu pai me escondeu um negócio, quando o Silvio ganhou aquela televisão do Rio, TV Corcovado, foi meu pai que conseguiu e ele tinha 10% das ações, quando o meu pai morreu aí o Silvio disse: 'ah vem aqui, seu pai me deu uma procuração passando esses 10% pra mim', eu não acreditei naquilo, porque meu pai nunca me enganou, porque meu pai não me disse isso", relembrou.

E falou que as pessoas começaram a dizer: "Tá vendo, o Silvio te roubou". Carlos Alberto então continuou: "Eu tinha perdido meu pai em março, minha mãe em dezembro, os dois com câncer, eu perdi o chão, aí eu fiquei 11 anos, não conhecia o programa do Silvio, não conhecia o Sérgio Malandro, não conhecia aquela turma toda, porque era proibido na minha casa assistir o TVS".

O apresentador então apontou a importância do dono do SBT em sua vida. "Talvez o dia mais importante da minha vida foi minha estreia no SBT, primeiro que o Silvio falou mais de uma hora, foi a maior declaração de amor que um homem pode fazer".

Carlos Alberto então relembrou o momento que falou do distanciamento com Silvio ao iniciar seu trabalho na emissora. "Nós ficamos 11 anos brigados, não quero e não tenho idade pra ficar mais 11 anos brigado com você, então só vou te pedir uma coisa, a tua palavra, ninguém vai se meter no meu programa e ele falou: 'te dou a minha palavra'".

