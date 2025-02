Viih Tube diz que tentou tomar remédio para emagrecer: 'Passei muito mal'

Tentando emagrecer após o parto, Viih Tube diz que perdeu 3 kg de forma natural e que havia tentado usar 'remédios da moda'; veja

A influenciadora digital Viih Tube compartilhou neste sábado, 15, que já perdeu 3 kg desde o nascimento de seu segundo filho com Eliezer, o pequeno Ravi. Fazendo atividade física e dieta, a famosa abriu o jogo e revelou que até tentou usar "remédios da moda" para emagrecer mais rápido.

Questionada sobre os medicamentos e fazer lipoaspiração, cirurgia que já havia feito antes de entrar no BBB, a empresária comentou que a primeira opçõa não a fez bem e que a segunda, por enquanto, não vale a pena.

"Perdi 3 kg, eu tentei tomar Monjauro, tentei tomar Ozempic, com acompanhamento médico, com nutrólogo, porém, passei muito mal, gente, mal mesmo, muita náusea, muito enjoo, vômito, com os dois e na dose mais baixa e eu passei muito mal com os dois, então pra mim, não vale a pena", revelou o que aconteceu.

"E a lipo não compensa eu fazer agora, porque eu vou gastar dinheiro à toa, tenho que emagrecer pra lipo ficar como eu quero, porque a lipo não vai perder 20 kg, entendeu, então tenho que emagrecer pra fazer a lipo", explicou que a cirurgia fará depois para ficar com o corpo que deseja.

Ainda nos últimos dias, Viih Tube contou que pretende perder 20 kg. Diariamente, a influenciadora tem compartilhado sua rotina de treinos na academia da mansão onde mora com o marido os dois filhos na Granja Viana, em São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Viih Tube revela que fará cirurgia

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Na última segunda-feira, 10, a digital influencer surgiu com um conjunto de top e calça legging na cor preta e contou que não existem desculpas na hora de treinar.

Além disso, a famosa confirmou que pretende fazer uma cirurgia estética em breve. "Qual que vai ser a sua desculpa para não treinar hoje? [...] Qual vai ser a desculpa hoje? Me fala. Eu estou gordinha, já aceitei. Estou aqui na luta ficando pronta para a minha lipo", disse ela, na ocasião.

Leia também: Eliezer desabafa sobre paternidade e opina sobre papel dos pais: 'Autonomia'