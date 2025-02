Talitha Morete vive realização pessoal com nova rotina no É De Casa: 'Sempre sonhei'

Em entrevista à CARAS Brasil, Talitha Morete fala sobre o É De Casa e eventuais substituições a Ana Maria Braga no Mais Você

Talitha Morete (40) iniciou uma nova era no É De Casa, programa matinal em que apresenta nas manhãs de sábado ao lado de Rita Batista (45), Thiago Oliveira (40) e Maria Beltrão (53). No início de fevereiro, a atração passou a ser exibida um pouco mais tarde, o que causou uma leve alteração na rotina da apresentadora da Globo.

"Estou amando a nova rotina (risos)! Não mudou tanto assim, mas faz muita diferença acordar um pouco mais tarde… Eu acordava às 4h15, agora o despertador toca às 5h40. É ótimo chegar com o céu claro. Durmo melhor, tenho mais energia e tenho ficado menos cansada", conta ela em entrevista exclusiva à CARAS Brasil.

Apesar de que o ideal seria dormir um pouco mais cedo por conta do início do expediente, Morete se mostra ligada no 220 na maioria das vezes. A 'adrenalina' de apresentar uma atração ao vivo começa muito antes do adormecer ou do acordar.

"Não consigo dormir muito cedo na sexta-feira. Eu vou aos estúdios Globo para testar a receita da culinária, temos a última reunião de espelho às 17h, depois continuo estudando e mexendo no texto, ou seja, a cabeça fica a mil. Costumo deitar por volta das 23h", revela.

"Eu estou muito feliz no É de Casa ao lado dos meus colegas. Não consigo pensar em outro projeto nesse momento. Sempre sonhei em estar ali e batalhei muito para que isso acontecesse. Temos um programa ao vivo de três horas, com informação, diversão, dicas, culinária, jardinagem, tudo isso em uma casa maravilhosa. É um prazer enorme trabalhar todo sábado ao lado de uma equipe talentosa, animada, que ama o que faz", complementa.

Em mais de 15 anos de carreira na principal emissora de TV do País, Morete passou pela reportagem do Domingão do Faustão (1998 - 2021) e conquistou espaço como apresentadora. Hoje com uma carreira consolidada e amada pelo público, a estrela é responsável por eventualmente substituir Ana Maria Braga (75) no comando do Mais Você.

"É sempre uma honra e uma responsabilidade enorme. Fiz parte da equipe do Mais Você por muitos anos como repórter, e é lindo ver o quanto o público dela é fiel. Eu me sinto muito feliz e agradecida de poder representar a maior de todas. A Ana é a rainha das manhãs da Globo", elogia.

Por trás das câmeras a amizade continua. Também amigas longe do estrelado, Talitha e Ana têm uma relação encantadora, marcada por conselhos, cuidado e afeto.

"Ela é maravilhosa em todos os sentidos. É uma delícia ouvir os conselhos dela. Ela tem uma luz tão forte, que ilumina todos à sua volta. E eu amo que ela é daquelas que é olho no olho, sabe? Muito verdadeira, curiosa, é uma eterna entusiasta!", conclui a apresentadora.

VEJA TALITHA MORETE COM OS SEUS COLEGAS DE É DE CASA: