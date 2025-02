Giulia Be e Conor Kennedy convidam Donald Trump e Elon Musk para casamento

Com casamento marcado no Brasil, cantora Giulia Be e Conor Kennedy convidam Donald Trump e Elon Musk; festa acontecerá em São Paulo

A cantora brasileira Giulia Be se casará com Conor Kennedy este ano em São Paulo, na Igreja Nossa Senhora do Brasil. Conforme informações da coluna de Mônica Bergamo, a cerimônia luxuosa acontecerá no dia 29 de novembro, feriado de Thanksgiving (Dia de Ações de Graças), e teve mais de 600 pessoas convidadas.

Entre os nomes estão, o presidente dos EUA, Donald Trump, e o empresário, Elon Musk. Por ser filho do influente Robert Kennedy Jr., o noivo mandou o convite para as personalidades conhecidas mundialmente.

A festa será comandada ao som do DJ Diplo. Além disso, eles terão cerca de 15 padrinhos vão e um deles é o primo de Connor, filho do ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, com Maria Kennedy Schiver.

Para quem não acompanhou, o noivado não teve apenas repercussão no Brasil, mas também repercutiu nos Estados Unidos, já que Conor é sobrinho-neto de John F. Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos.

Vida de casada de Giulia Be

Recentemente, Giulia Be anunciou seu noivado com Conor Kennedy. Após três anos de namoro, a cantora aceitou o pedido de casamento e está prestes a fazer parte de uma das famílias mais famosas do mundo. Antes de subir ao altar, ela já está experimentando a vida de casada e acaba de se mudar com o empresário para a nova casa nos Estados Unidos.

Inclusive, o novo endereço de Giulia e Conor foi o cenário perfeito para o pedido de casamento. Agora, com a aliança no dedo e cuidando de todos os detalhes da mudança e do casório, a cantora brasileira detalhou a nova fase em sua vida pessoal ao jornal Extra: "Estou muito animada com a casa nova!”, ela iniciou contando sobre seu conto de fadas na vida real.

“É um sonho de qualquer pessoa ter uma casa do zero para mobiliar juntos, foi o momento perfeito porque Conor me pediu em casamento no primeiro dia que pegamos as chaves. Já estamos vivendo uma vida de casados, é um momento incrível poder dividir tudo com a pessoa que mais amo", Giulia se derreteu ao falar sobre o noivo.