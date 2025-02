BBB 25: Letícia Tavares reage à comparação entre Belo e Guilherme

Letícia Tavares, filha de Delma, se manifesta em suas redes sociais sobre a comparação feita entre Guilherme e Belo em tom de brincadeira no BBB 25

Após a musa fitness Gracyanne Barbosa fazer a comparação, Letícia Tavares, fisioterapeuta e esposa de Guilherme, do BBB 25, reagiu à declaração sobre a semelhança entre seu marido e Belo.

Em seus stories nas redes sociais, Letícia compartilhou com seus seguidores uma publicação que chamou sua atenção. O post trazia uma declaração de Gracyanne sobre Guilherme, na qual ela o comparava a Belo: “Passada! Gracyanne sobre Guilherme: ‘Ele é muito parecido com o Belo. Às vezes não consigo conversar com ele porque me remete tanto ao Belo que preciso sair. Ele fala as mesmas frases, o jeito. Fica difícil eu ficar com ele sem me emocionar, aí eu saio’.”

Surpresa com a afirmação, Letícia fez questão de reagir e acrescentou sua própria resposta à postagem, em tom de brincadeira: “É O QUE MULHER?”.

Logo depois, Letícia publicou um vídeo com seu pé em cima do marido e fez uma pergunta aos seguidores: “Me diz aí, qual a semelhança entre Belo e Gui?”.

Comparação de Gracyanne

Na tarde de quinta-feira, 13, Gracyanne Barbosa bateu um papo com Diego Hypolito sobre os demais participantes do reality show. Durante a conversa, o ginasta fez elogios a Guilherme, enquanto a musa fitness recordou um momento da festa do líder, quando conversou com João Gabriel. Ao enaltecer o genro de dona Delma, Gracyanne chegou a compará-lo ao cantor Belo, seu ex-marido.

Ela também mencionou o que disse no dia em que enfrentou o paredão: “Eu gosto muito do Gui e acho que era mais falta de conversar. Eu adoro conversar com ele", declarou.

Problemas no Confinamento

Nesta tarde de sexta-feira, 14, Camilla, Daniele Hypolito e Gracyanne Barbosa discutem a possibilidade de a Xepa sofrer com a falta de mantimentos após João Gabriel, João Pedro e Renata perderem o direito ao VIP por infringirem as regras da Prova do Líder. Durante a conversa, o nome de Vitória Strada acaba entrando em pauta.

