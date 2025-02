BBB 25: Aline desabafa sobre relação com sister: 'Tenho que abrir o olho'

Em conversa com Guilherme e Vinícius, Aline desabafou sobre sua relação com uma sister do BBB 25 após os últimos acontecimentos na casa

Na noite desta sexta-feira, 14, Alineconversou com Guilherme e Vinícius na área externa da casa do BBB 25 sobre Gracyanne Barbosa ter procurado Renata para esclarecer que não havia questão com a sister e Eva.

"Ela foi preparar um terreninho. Senti que ela foi meio que preparar as pessoas para ficar me minando para essas pessoas. Que loucura. Se ela já foi fazer isso aí, realmente é porque ela já está querendo meio que virar a casaca para o meu lado. Tipo assim: 'Aline é uma opção de voto'. Porque ela não engoliu o fato de a gente ter votado nela", disparou a policial militar.

Em seguida, Aline recordou quando a musa fitness questionou o fato de ter sido votado por ela e Vinícius no terceiro paredão do reality show. "No dia da dinâmica, ela veio conversar comigo na academia, estava todo mundo na academia, aí ela: 'Você não falou para mim o motivo real de ter votado em mim'. Eu falei: 'Primeiro, eu achava que eu e Vini éramos uma opção de voto para você e falei também que, até o momento, você não tinha tido nenhuma oportunidade de se posicionar, então, eu não tinha como saber o que se passava na sua cabeça'", relatou.

Por fim, a sister afirmou que mesmo gostando de Gracyanne, precisa abrir o olho. "Sempre tento entender tudo o que ela fala para mim da melhor maneira possível, porque é uma pessoa que já tenho carinho, mas tem coisa que tenho que abrir o olho", analisou.

Gracyanne reclama de Aline

Nesta sexta-feira, 14, Gracyanne Barbosa conversou sobre jogo com Daniele Hypolito. Na academia da casa do BBB 25, as sisters afirmaram que apontariam Aline no Sincerão, caso a dinâmica acontecesse hoje. A musa fitness confessou que está incomodada com algumas atitudes da policial militar.

"Se fosse hoje, eu tenho mais coisas que me incomodaram nessa semana na Aline do que no Diogo. A atitude com o Diego e a atitude com a dona Delma, para mim...", refletiu a asister, que chegou a discutir com Diogo Almeida após voltar do Quarto Secreto. Veja a conversa completa!

