Castigo do Monstro terá a participação do público; saiba como vai funcionar

Dinâmica inédita no BBB 25! Após a Prova do Anjo deste sábado (15), o público terá a chance de interferir no Castigo do Monstro

Nesta sexta-feira, 14, a Globo anunciou mais uma dinâmica inédita no BBB 25. A Prova do Anjo deste sábado, 15, terá uma novidade. Após a disputar pelo colar da imunidade chegar ao fim e o Castigo do Monstro entrar em ação, o público terá a chance de participar.

A cada rodada, os fãs do reality show vão poder interferir na permanência do participante no Castigo, que terá como tema o Confessionário. As rodadas terão uma duração média de duas horas e a cada primeira hora, por meio de uma votação no gshow, o público poderá votar para definir se o participante está liberado ou se deve permanecer por mais uma hora.

As votações no gshow serão abertas no início de cada rodada e o Castigo do Monstro só chegará ao fim no programa deste domingo, 16.

Vale lembrar que Aline não vai participar da Prova do Anjo após tirar uma das consequências para os primeiros eliminados da Prova do Líder de resistência. Ela foi a terceira eliminada da disputa. Já Daniele Hypolito, a quinta eliminada, não poderá ganhar imunidade nesta semana. Além das sister, Delma, Maike, Diego e Camilla também retiraram consequências durante a prova e receberam punições.

Ex-participantes são confirmados no Sincerão

O Sincerão da próxima segunda-feira, 17, vai contar com a presença de visitas ilustres e com um motivo que pode agitar o jogo dos participantes. A Globo revelou que integrantes de edições anteriores do reality show vão assumir uma função importante na dinâmica, que expõe algumas verdades e possíveis rivalidades entre os confinados.

Para a dinâmica inédita, os três ex-BBBs escolhidos foram: Babu Santana (BBB 20), Arthur Aguiar (BBB 22) e Fernanda Bande (BBB 24). Eles serão responsáveis por definir as consequências que os participantes vão receber a cada rodada do Sincerão. Entenda como será a dinâmica!

