Karyn Bravo divide o coração entre a bancada e a natureza: 'Não abro mão'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Karyn Bravo abre seu refúgio no interior de São Paulo e faz análise sobre fake news

Os dias de Karyn Bravo (43) são longos, intensos e agitados, afinal, estar à frente de uma bancada de telejornal exige que ela mergulhe de cabeça no mundo das notícias. Logo cedo, depois de ativar o modo mãe e orquestrar toda a rotina para os filhos, Eduardo (10) e Rafaela (6), irem para a escola, ela reserva tempo para cuidar de si e, na sequência, mais precisamente a partir das 10h, se volta ao trabalho. A jornalista só desliga a noite, após apresentar o Jornal da Cultura, na TV Cultura.

“O maior desafio de um telejornal diário é transformar a avalanche de informações num conteúdo

relevante, confiável e compreensível para o público. Em um cenário de notícias rápidas e, muitas vezes, fragmentadas, precisamos avaliar de forma cautelosa a veracidade dos fatos, para não embarcar num notícia falsa ou incorreta!”, analisa ela.

Mas, em meio à correria, respirar é preciso! Aos finais de semana, a jornalista encontra paz e calmaria em São Roque, no interior de São Paulo, onde realizou o sonho de construir uma casa de campo. “Morar no interior é meu maior sonho! A construção da casa era um objetivo de vida e escolhi cada detalhe dela com amor e dedicação. Mas, infelizmente, ainda não consigo morar devido à rotina pesada de trabalho e, por enquanto, curtimos os finais de semana. Sábado e domingo não abro mão de fugir de SP”, avisa ela, que abriu as portas do novo refúgio com exclusividade para CARAS e falou sobre a rotina de trabalho, maturidade, liberdade de imprensa e fake news.

– Você consegue se ‘desligar’ das notícias em algum momento?

– Sim! Nas minhas férias, por exemplo, fico numa luta interna para não olhar e ler as agências de notícias e não assistir aos telejornais. Sinto que é importante desligar de vez em quando porque tenho períodos curtos de férias.

– E como é sua rotina para estar sempre informada?

– Acordo cedo para cuidar dos meus filhos e arrumá-los para a escola. Depois, faço minhas orações e algum exercício físico, que é sagrado na minha rotina e me faz bem em todos os sentidos. Depois disso, aí sim, paro para ler as agências de notícias, ouço podcasts e vejo telejornais! Daí não paro mais (risos). A partir das 10 horas, fico ligada em tudo para chegar à reunião da TV já informada.

– Além do noticiário, o jornaltem especialistas na bancada. Como é conduzir essa interação?

– É maravilhoso, um privilégio, um aprendizado constante. Eles são o diferencial do jornal. São mestres, doutores de diversas áreas, extremamente preparados e informados. Passo a tarde estudando e me preparando para entrevistá-los. Já criamos uma conexão superlegal! Eles me ensinam diariamente. Brinco que todos os dias eles me deixam um pouco mais inteligente. São feras. O clima com eles nos bastidores é sempre muito descontraído. São intelectuais que debatem em alto nível, independentemente da divergência de opiniões e ideologias.

– As fake news são uma realidade no Brasil e no mundo. Como jornalista, como enxerga essa avalanche de informações falsas — de todos os temas possíveis — que circula por aí?

– Vivemos na era da desinformação, em que as fake news não são apenas um fenômeno, mas uma estratégia deliberada de manipulação. O grande desafio do jornalismo hoje não é apenas combater essas falsas narrativas com checagem de fatos, mas também restaurar a confiança do público na informação de qualidade. A democratização do acesso à comunicação trouxe benefícios imensos, mas também impôs a necessidade de uma educação midiática mais robusta, para que as pessoas saibam diferenciar o que é fato do que é manipulação. O jornalismo, mais do que nunca, precisa reafirmar seu papel como um farol de credibilidade em meio ao caos informacional.

– De certa forma, acha que elas podem pôr o jornalismo e a liberdade de imprensa em risco?

– Sem dúvida. As fake news não são apenas uma questão de desinformação; elas corroem os alicerces da democracia ao minar a credibilidade do jornalismo e desestabilizar o debate público. Quando a verdade se torna relativa e a opinião se sobrepõe aos fatos, abre-se espaço para a manipulação política e o enfraquecimento das instituições! E daí já viu... abre-se um perigoso precedente para a censura, o controle estatal da mídia e a polarização extrema da sociedade, que vivemos na última eleição.

– E como é possível combater esse movimento?

– Hoje me parece uma missão quase impossível, mas não vamos desistir! Precisamos formar um tripé: educação midiática para formar leitores críticos, jornalismo de qualidade para oferecer informação confiável e regulação equilibrada para conter a desinformação sem comprometer a liberdade de expressão. Eu diria que há uma linha tênue e perigosa nessa batalha.

– Nos últimos anos, muitos jornalistas migraram para a área do entretenimento. Já pensou em seguir esse caminho?

– As portas vão se abrindo inesperadamente. Deus nos surpreende sempre com surpresas e oportunidades. Rezo demais, agradeço sempre e peço que ele me mostre o caminho. Confio mesmo e entrego. Dentro da minha área de atuação — que é a comunicação —, tudo é válido pra mim!

– Além do telejornal, você comanda o podcast Melhor da Vida, sobre bem-estar. É um respiro em meio aos noticiários?

– Amo ler sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Sou curiosa e consumidora voraz desse tipo de informação. É um respiro diante de assuntos de política e economia que dominam o meu dia a dia. Foi um sonho realizado esse podcast, que também vai ao ar na programação da Rádio Cultura. É o programa de maior audiência da rádio.

– Estar no interior é uma forma de ter esse ‘melhor da vida’! Se sente melhor nesse ambiente?

– Quase sempre! O trânsito me tira do sério, consegue acabar com o meu humor. Mas também tenho uma relação de amor com SP! É a cidade onde nasci, a cidade das possibilidades. Pulsante, diversa, inovadora. Temos muita cultura, negócios, bons restaurantes, bons relacionamentos, oferece muitas oportunidades! E, principalmente, pela educação dos meus filhos, que é primordial para mim. Quero que tenham a melhor formação e as oportunidades que SP oferece.

– E por falar em bem-estar, como é sua rotina de cuidados?

– Confesso que sou vaidosa! Não abro mão da ginástica, alimentação regrada e saudável nos dias de semana, bebo pelo menos 2 litros de água por dia e o skincare é sagrado. Sou incapaz de dormir de maquiagem ou sem hidratar a pele.

– Você está com 43 anos. É encanada com a questão de idade?

– Eu não sou encanada e tampouco escondo a minha idade! Mas confesso que não vejo benefícios em envelhecer! O tempo costuma ser cruel…

