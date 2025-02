Rafael Cortez avalia o humor nos dias de hoje: ‘As TVs estão completamente acovardadas’

Em entrevista à CARAS Brasil, o humorista Rafael Cortez ainda entrega curiosidades sobre a nova temporada de seu show de stand-up comedy em São Paulo

Para marcar seus 17 anos de carreira no universo do humor, Rafael Cortez (48) deu início a uma nova temporada de seu show de stand-up comedy em São Paulo. Desta vez, as apresentações acontecem no Marte Hall neste sábado, 15, e na próxima semana, dia 22, sempre às 21h. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista – que também é jornalista, apresentador, músico e palestrante – entrega curiosidades do espetáculo e avalia o humor nos dias de hoje. “As TVs estão completamente acovardadas”, crava.

Cortez garante que teve muita sorte com o stand-up comedy em sua trajetória. “Sou muito privilegiado na história do stand-up comedy, porque tive muita sorte. Não fui atrás, não sou um aficionado, tenho muita admiração e muito prazer em fazer, mas não sou um estudioso, um pesquisador de stand-up, um consumidor voraz. Nas minhas horas vagas aqui em casa, raramente vejo comédia. Vejo drama, terror, suspense. E eu conto nos dedos os especiais de stand-up que assisti nos streamings da vida e, menos ainda, fui a shows de colegas meus”, conta.

“Não porque não gosto deles – muito pelo contrário –, não porque eu não tenha prazer, é porque, de fato, é um trabalho para mim, que faço com muita alegria, muito prazer. Tenho pelo stand-up um reconhecimento, um respeito e uma gratidão muito grande; porque veja, com todo esse investimento que eu tive, que foi muito pequeno em relação a tantos outros comediantes que existem hoje na cena e que estão surgindo cada vez mais no stand-up, até que sou muito bem-sucedido”, reflete.

O humorista continua com sua reflexão e afirma acreditar que se tivesse estudado mais o stand-up comedy, se dedicado mais, talvez teria gravado até um especial para alguma plataforma de streaming e viajado mais pelo Brasil. “Viajo hoje, mas com as minhas palestras, porque acho os convites mais maduros – tenho 48 anos, uma filha e sou casado. É bem mais simples e mais ajustado com a vida que eu tenho hoje”, pontua.

De uma terceira geração de comediantes de stand-up que está na cena da comédia brasileira desde 2009, Cortez fala com orgulho do público que conquistou até aqui. “Faço o meu trabalho com muita alegria, e me preocupo muito em entregar para o meu público uma experiência maravilhosa. Tenho um público pequeno, mas fiel. E eu também não tenho grandes expectativas em cima do stand-up, tenho muita gratidão, e acho que para um cara com esse investimento que eu tive e com esse ritmo que eu tenho, estou muito bem e muito feliz dentro do cenário da comédia stand-up”, afirma.

Mesmo com tantos anos de carreira, o artista confessa que ainda sente aquele friozinho na barriga quando sobe ao palco. “Eu jamais entrei num palco sem frio na barriga, jamais dormi depois de um show de stand-up sem estar com um sorriso de orelha a orelha porque fiz um show ótimo, ou completamente chateado porque alguma coisa não deu certo. Eu sempre estou muito presente. Eu prefiro fazer uma quantidade menor de shows no meu décimo sétimo ano de carreira de comediante stand-up do que fazer coisa no automático”, declara.

Contudo, tirando o friozinho na barriga, Cortez curiosamente associa o palco a poder. “Poderia falar sobre prazer, realização, mas acho poderoso, acho muito poderoso estar em cima de um palco e ver que funciona. Claro, sinto esse poder se eu estiver com a situação favorável a mim. E o que é situação favorável? As pessoas rindo, o show funcionando bem, todo mundo se divertindo, as piadas entrando, a plateia aplaudindo. Quando isso funciona, a sensação de poder é muito grande”, explica.

“Muitas vezes eu praticamente saí do meu corpo e vi a cena de fora e pensava assim: como que isso está acontecendo? Como que esse cara está sozinho em cima do palco e tem centenas de pessoas rindo e curtindo esse cara? Não tem uma máquina de gelo seco, não tem uma luz, não tem um efeito especial, não tem um cenário, não tem nada. É muito louco quando funciona. Você sente um poder muito grande, além de outras coisas maravilhosas. Você se sente com satisfações pessoais, com prazer, realizado. É absolutamente incrível”, exalta.

COMO CONTORNAR UMA PIADA QUE NÃO DEU CERTO

E quando o público não ri da piada? Cortez garante que já entendeu o que fazer: “Eu, por muito tempo, cometi um erro na minha carreira de comediante stand-up, que era refletir sobre a piada ruim junto com a plateia, o que é péssimo. Se você faz uma piada ruim e a pessoa não ri na plateia, vai ficar pior ainda para você como comediante se você, na sequência, falar: essa foi ruim, essa vocês não gostaram. Houve uma época da minha carreira em que eu testava algumas piadas que não eram boas e eu mesmo falava no microfone na sequência: é, não foi boa”.

“E aí, as pessoas iam embora do show e me encontravam no saguão do teatro e diziam assim: ‘Ô Cortez, está ruim, hein? É ruim e você mesmo sabe disso, você mesmo fala’. E eu entendi que quando você faz uma piada ruim, a pior coisa que você faz é induzir o público a dar mais força ainda para o quão ruim essa piada foi (...) Quando uma piada minha hoje não funciona, eu finjo que nada aconteceu e muito rapidamente emendo qualquer outra coisa que eu sei que vai funcionar”, explica.

Usando essa tática, segundo o humorista, tira completamente o foco do fracasso da piada. “Porque se você é muito rápido em emendar alguma coisa que você sabe que vai funcionar e sequer engole a saliva ou faz uma pausa do erro da piada, as pessoas nem se dão conta que uma piada ruim entrou ali. Claro, quem conhece comédia e gosta demais do gênero vai saber – ele tentou uma coisa ali, mas ele foi tão sagaz de se esquivar daquela enrascada que ninguém percebeu. O nosso trabalho com as piadas ruins é fazer com que ninguém perceba que elas existiram e, obviamente, a gente sepulta essas piadas. Então, logo vai embora do teatro, né? Porque persistir nesse erro, aí é burrice”, diz.

Rafael Cortez se apresenta em São Paulo neste sábado, 15 - Foto: Divulgação

SÃO PAULO, TERRA NATAL

O artista celebra poder se apresentar em São Paulo, sua terra natal. “Voltei a dar um olhar atento à cidade que eu nasci e onde sempre morei, para comédia e stand-up. E estou muito feliz com isso (...) Tenho feito muitos shows em São Paulo porque tenho uma paixão muito grande pela casa onde eu me apresento, que é o Marte Hall. Gratidão muito grande ao produtor que está comigo, que é o Marcelo Cabral, a Cabral Lopes. Então é uma delícia, você fica em casa, faz suas coisas, dá banho na sua filha e quando dá oito horas da noite, você pega o seu carro e vai para o teatro. O show começa às nove. Eu chego em meia hora. Ainda como alguma coisinha no camarim. Dou risada com as pessoas, subo no palco, faço meu show. Antes da meia-noite, estou em casa de novo. É uma delícia isso! Posso passar anos fazendo isso”, comemora.

QUESTÕES SOCIAIS E PROGRAMA CQC

Com o espetáculo, Cortez revisita e traz alguns dos momentos mais marcantes e divertidos de sua trajetória, mas ele também provoca o público trazendo à tona algumas questões sociais relevantes. “Tenho falado um pouco menos sobre mim e falado um pouco mais sobre a sociedade, sobre relacionamento acima de tudo. O meu show tem falado muito sobre relações afetivas. Como os jovens lidam com o amor na adolescência, as neuras; e desafios dos casais que estão se conhecendo, as diferenças entre homens e mulheres, hábitos de casal”, reforça.

Mas o artista garante que não deixa de relembrar o tempo em que trabalhou como repórter do extinto CQC (Custe O Que Custar), um telejornal humorístico, exibido semanalmente pela Band entre 2008 e 2015. “Foi um grande divisor de águas na minha vida, e faço piada sobre isso. Não tem como não citar o CQC, mesmo passados dez anos do fim do programa. Não tem como não citar num show de comédia, porque muita gente que está ali só me conhece como comediante através do CQC. Falo no meu show sobre o quanto eu estava quebrado antes de fazer o CQC e como as coisas mudaram depois do CQC para melhor e para pior também. É engraçado”, entrega.

Elenco do extinto CQC (Custe O Que Custar), da Band - Foto: Divulgação/Band

O HUMOR NOS DIAS DE HOJE

Falar de humor, e fazer humor hoje em dia pode ser algo mais difícil do que em alguns anos atrás. A internet tem revelado novos humoristas e a TV tenta se adaptar ao novo humor. Rafael Cortez opina sobre esses novos tempos. “O humor hoje no Brasil está carente da força das grandes mídias, da força dos executivos de TV e streamings. Esses caras não estão comprando a briga do humor. O humor está militando praticamente sozinho, praticamente independente na mão dos seus comediantes. Os comediantes estão fazendo humor como podem, do jeito que podem: nos palcos ou nos comedies, nos seus canais de YouTube, nas redes sociais. Eles estão na guerrilha”, destaca.

Para ele, os comediantes estão “órfãos de executivos e corporações que deveriam ajudar e não ajudam mais”. “Veja, as TVs estão completamente acovardadas para fazer humor, porque elas superestimam uma imagem percebida que elas têm do público. As TVs, por uma grande ignorância, acreditam que o público seja conservador. Imagina, o público brasileiro acredita que o público seja conservador e polarizado como querem sugerir as redes sociais. E não é assim. Nas redes sociais, sim, existem filtros, e estratégias e realidades que levam a polarizações e conservadorismos”, avalia.

“Mas quando você vê as pessoas nas ruas, quando você conversa com um brasileiro na padaria, no bar, na feira, no supermercado, você vê que o DNA ainda é o mesmo. O brasileiro que rir e quer ser surpreendido, se divertir, o brasileiro é sacana. Ele gosta de humor ácido, mas se ele tiver que falar sobre isso nas redes sociais, onde ele tem um empoderamento e tem uma falsa sensação de poder – meus seguidores, minha fã base –, ele vai colocar outra embocadura, vai falar de outra maneira sobre isso”, frisa.

Cortez salienta que todas as vezes que as TVs foram minimamente ousadas e subjetivas e investiram em programações de humor, elas triunfaram. “A história está aqui para provar que eu não estou errado (...) Foi assim com TV Pirata, com Os Trabalhões, com o Pânico, com o CQC. A internet tem sido assim com o Porta dos Fundos. Quem ousar e não acreditar que o brasileiro é coxinha, polarizado e que está em vias de cancelar toda e qualquer pessoa, quem acreditar que não é bem assim que a banda toca e ousar fazer humor de novo, vai triunfar”, crava.

E continua: “Você pode ter certeza que se uma emissora ou um streaming da vida apostasse num novo CQC agora, o público abraçaria esse projeto. Iam ter muitos chatos, iam ter muitos malas sem alças querendo cancelar, mas esses caras já existiam, inclusive, na época do CQC. Se você conversar com um jurídico da Band, perguntar como é que foi o CQC em 2008, 9, 10, 11, 12, 13, até 2015, ele vai dizer que nunca trabalhou tanto. Já tinha gente tentando cancelar sem ter algumas malas sem alças, vendo pelo em ovo”.

Contudo, o artista afirma: “Claro, tem as pessoas que estão certas. Tem momentos que o humor realmente erra, mas muitas vezes existem os chatos de plantão e eles têm que ser questionados, têm que ser ouvidos, eles têm que desabafar, você tem que conversar, tem que trazer isso para o diálogo e, geralmente, a coisa se resolve amistosamente. O problema de hoje é que os executivos que poderiam abraçar o humor têm muito medo do público”.

“Está superestimando, esse público. E se continuar assim, não vai ter retomada de humor, não. Mas o humor nunca vai morrer, porque o humor está acontecendo nos teatros, nos palcos, nos comedies, nos bares, nos pubs. Os comediantes são safos. O comediante aqui é que nem barata, ele sobrevive a uma explosão nuclear, sai arrastando uma perna, vê com uma antena a menos, a asa quebra, mas ele não morre”, finaliza.

