BBB 25: Saiba quem Eva colocou na Mira do Líder

Líder da semana, a sister Eva coloca a pulseira da mira em 5 pessoas e vai indicar uma delas ao paredão no domingo

Na noite desta sexta-feira, 14, a líder Eva escolheu cinco pessoas para a Mira do Líder. Ela terá a missão de indicar uma dessas pessoas ao paredão no próximo domingo, 16.

Em sua decisão, a sister colocou Vitória Strada, Matteus, Camilla, Thamiris e Gracyanne Barbosa na Mira do Líder. "O meu jogo é muito baseado na reciprocidade. As pessoas que já votaram em mim serão os meus alvos", afirmou ela.

Vale lembrar que Eva ganhou a prova do líder de resistência que durou mais de 12 horas entre quinta e sexta-feira.

Como foi a prova de resistência da semana?

Na prova, cada participante ficou em uma raia no provódromo. Eles tiveram que acionar o botão e ficar com a mão lá até receberem a ordem de pegar as moedas. As moedas caíram ao fundo da raia e eles tiveram que buscá-las sem deixar nenhuma para trás. Na volta, a missão é colocar a mão no botão novamente e não tirá-la mais até a próxima rodada.

O vencedor é quem resistir por mais tempo e não descumprir as regras. No entanto, a prova do líder de resistência da semana tem consequências.

Saiba como será a dinâmica da semana no BBB 25:

Na sexta-feira, 14, o líder da semana vai colocar a Mira do Líder em 5 pessoas. No sábado, 15, os participantes fazem a Prova do Anjo.

No domingo, 16, a formação do paredão será: O anjo imuniza uma pessoa, o líder manda uma pessoa para o paredão, uma pessoa já estará emparedada pela Prova do Líder e a casa será dividida em dois grupos para a votação. Cada grupo vai fazer a votação individual e o mais votado de cada grupo vai para o paredão. 3 pessoas disputam a prova bate-volta e uma se salva.

Na terça-feira, 18, uma pessoa será eliminada do Big Brother.

