BBB 25: Diego Hypolito revela quem pretende indicar ao paredão

Ginasta Diego Hypólito faz revelações sobre o jogo após consequência da Prova do Líder durante conversa na academia com os colegas de confinamento

Na tarde desta sexta-feira, 14, Diego Hypolito revelou seus próximos alvos no jogo após as consequências da Prova do Líder. Durante uma conversa na academia, o ginasta compartilhou sua estratégia com a musa fitness Gracyanne Barbosae sua irmã, Daniele Hypolito. O participante do reality foi o quarto eliminado da prova, recebeu uma consequência e está diretamente no paredão.

O brother revelou: “Eu vou ser sincero com vocês que já estão aqui, porque não vou falar sobre jogo depois que souber que estão me escutando” . Em seguida, adiantou o nome que pretende indicar ao paredão: “Possivelmente, no dia do voto, eu vou escolher o Diogo, porque acho que é a pessoa contra quem tenho mais chances de me salvar. Se eu tiver que puxar alguém, vai ser o Maike, por conta de um impasse real sobre o que aconteceu.".

Logo depois, Gracyanne lembra Diego que foi Maike quem o eliminou da prova. O ginasta concorda e explica sua escolha: “Ele me tirou da prova. Não é de verdade a pessoa que eu queria poder puxar. Eu preferiria muito mais puxar a Renata. Eu enxergo a Renata fora. Ela é extremamente estrategista. Eu acho que as pessoas devem estar olhando ela como uma boa jogadora”, finaliza.

Maike passa mal durante conversa

Nesta sexta-feira, 14, um dos participantes do BBB 25 precisou de atendimento médico após apresentar sintomas como suor frio, tontura e tremores. "Estou passando mal", afirmou Maike antes de receber medicação. Pouco depois, tranquilizou os colegas: "Mas já melhoro.".

Durante uma conversa com Gracyanne Barbosa, Daniele Hypolito sugeriu que o mal-estar de Maike poderia estar relacionado ao peso de sua decisão de votar em Diego. "Acho que ele ficou ansioso, porque realmente sentiu o que fez com o Di. Eu consegui pedir as coisas que precisava, mas falei para ele ir antes", explicou a ginasta.

