Luciana Gimenez rouba a cena com curvas torneadas em ensaio da Vai-Vai

Após 20 anos, apresentadora Luciana Gimenez rouba a cena ao voltar como madrinha de bateria da Vai-Vai; veja as fotos do momento

A apresentadora Luciana Gimenez participou do ensaio técnico da Vai-Vai, na noite desta sexta-feira, 14, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Após 20 anos desde quando foi madrinha de bateria da escola, a famosa retomou o cargo.

Com look preto nada básico, a comandante do Superpop, da RedeTV!, dançou em cima de um salto alto após ficar meses sem usar algo do tipo no pé por conta de seu acidente esquiando. Para relembrar, em janeiro de 2023, ela sofreu um acidente em uma estação de esqui em Aspen, nos Estados Unidos, e precisou fazer uma cirurgia de emergência.

Na ocasião, Luciana Gimenez estava esquiando quando perdeu o controle e caiu. Ela fraturou a perna em quatro lugares diferentes e precisou usar muletas para se locomover após a cirurgia. Recuperada após dois anos, a famosa se jogou no samba.

Fotos: Leo Franco / AgNews

Luciana Gimenez se explica após dizer que deixa filho na econômica do avião

A apresentadora Luciana Gimenez se pronunciou após causar polêmica ao revelar que deixa o filho na classe econômica do avião enquanto vai na executiva. Em entrevista ao portal Leo Dias, a famosa esclareceu sua decisão.

Tudo começou quando a modelo contou ao podcast Podsê que o herdeiro mais novo, Lorenzo Gabriel, de 13 anos, fruto de seu casamento com o apresentador e um dos donos da RedeTV! Marcelo de Carvalho, passou por um perrengue durante uma viagem para Nova York.

"Juro para você: ele botou a bandejinha da comida e eu fiquei com tanta pena. Juro! Mas acontece. Foi uma viagem de 12 horas e ele caía no braço da pessoa sentada do lado (risos). Tadinho! Fiquei com pena porque quando a gente foi para Nova York, teve muita turbulência no voo, e ele tem medo. E eu estava lá na frente na executiva", contou. Saiba mais aqui!