Atores de musical sobre Paralamas do Sucesso destacam amizade da banda: 'Muito respeito'

Em cartaz até o dia 23 de fevereiro com Vital - O musical dos Paralamas, os atores Rodrigo Salva (36), Franco Kuster (37) e Gabriel Manita (37) vivem os protagonistas do espetáculo e levam a essência da banda para o teatro. Em entrevista à CARAS Brasil, o trio destaca a amizade da banda como ponto importante do espetáculo: "Muito respeito", declaram.

Retrato da vida nos palcos

Interpretando os integrantes do grupo, Rodrigo Salva, Franco Kuster e Gabriel Manita mergulharam, respectivamente, na trajetória de Herbert Vianna (63), João Barone(62) e Bi Ribeiro(63) para capturar não apenas a música, mas o espírito de amizade que manteve o trio unido por mais de quatro décadas.

"É uma amizade de muito respeito, muito amor", define Franco Kuster. "Dá pra sentir a alegria deles quando estão juntos no palco e na vida. A união, a fidelidade, a admiração mútua são características marcantes da banda".

Assim como a história dos Paralamas é pautada pela cumplicidade, o elenco também precisou construir sua própria dinâmica nos bastidores. Para Gabriel Manita, essa conexão foi natural: "O Salva e o Franco já se conheciam. Eu os conhecia de audições e outros esbarrões, mas a relação foi de fato desenvolvida nesse trabalho. Acho que existia uma ânsia de viver a amizade em um grupo que mesclasse criatividade, performance e a vontade sincera de expressar o melhor que poderíamos dar da gente".

Ele brinca que, quando três leoninos se encontram no palco, acabam parecendo "três gatinhos brincando no telhado", mas ressalta que a sinergia foi essencial para dar veracidade à história contada no musical.

"Retratar essa amizade de 40 anos não é uma tarefa nada fácil", acrescenta Franco. "Eu já conhecia o Rodrigo e já tinha trabalhado com o Gabriel no musical O Frenético Dancin’ Days. Com certeza, o Vital reforçou nosso laço de amizade. Estar com eles contando a história dos Paralamas é um privilégio e uma alegria absurda".

Rodrigo Salva destaca, também, a troca intensa entre os três durante o processo: "O mais incrível foi ver como a gente se conectou rápido. Foi um processo muito intuitivo, porque a energia dos Paralamas já nos guiava. Eles são um trio que se entende pelo olhar, e buscamos levar isso para o palco".

Entre passado e presente

A peça não segue uma linha cronológica tradicional, misturando diferentes momentos da carreira da banda. Para os atores, esse formato foi um desafio especial na construção dos personagens. "Sabe aquele seu amigo que, mesmo depois de anos sem se ver, quando você reencontra, parece que foi ontem? Nada mudou? Acho que quando uma relação é verdadeira, a temporalidade é transcendida", reflete Gabriel.

Franco conta que precisou se aprofundar em documentários para entender melhor a evolução dos Paralamas ao longo dos anos: "Como o espetáculo é bastante dinâmico e não segue uma ordem cronológica, a gente precisa fazer ajustes muito rápidos de energia, de voz, de corpo".

"Começamos com o Herbert no hospital se recuperando do acidente e logo em seguida entro pra a cena do primeiro encontro deles, super jovens. De fato, um grande desafio fazer essas transições", afirma.

Rodrigo acrescenta que esse formato permite que o público experimente as diferentes fases da banda de forma mais emocional: "Não estamos contando uma história apenas para informar, mas para sentir. É um fluxo de emoções e memórias que fazem com que cada espectador se conecte à sua própria relação com a banda".

Música no centro da narrativa

As músicas dos Paralamas não apenas embalam a peça, mas também funcionam como parte essencial da narrativa na obra. "Sinceramente, como vivemos a emoção de cada música deles nas próprias fases de nossas vidas, é só resgatar a sensação de estar tocando com os amigos de adolescência nos saraus e nas fogueiras", conta Gabriel.

O respeito às versões originais das composições, segundo Franco, foi fundamental: "A proposta do Daniel Rocha de manter as versões originais das músicas foi uma grande sacada. É o puro suco de Paralamas!", brinca. "Ao longo do processo, eu fui entendendo e administrando os meus toques pessoais, mas o meu maior objetivo era fazer uma linda homenagem e honrar a história desses caras".

Para Rodrigo, as canções são um retrato da energia da banda e não poderiam ficar de fora. "A força dos Paralamas está nas letras, nos arranjos, na energia que vem do palco. O público canta junto, vibra, e isso só reforça o impacto do espetáculo. A gente sente essa troca a cada apresentação".

Bastidores

A banda participou ativamente do processo de montagem do espetáculo, tornando a experiência ainda mais especial para os atores. "Fazer o Bi com ele assistindo foi muito especial", afirma Gabriel. "Quando interpretamos alguém que gostamos e admiramos para esse próprio alguém, acabamos imprimindo mais amor e respeito ao nosso próprio trabalho".

Franco relembra um momento marcante nos bastidores: "Conheci pessoalmente o Barone no lançamento do seu livro Contando o tempo com Os Paralamas do Sucesso. Ele me recebeu super bem e trocamos algumas ideias. Foi incrível".

Rodrigo, por sua vez, destaca a importância de ter a presença dos Paralamas no processo. "Saber que os próprios membros da banda estavam acompanhando o musical e dando feedback nos deu ainda mais responsabilidade e, ao mesmo tempo, mais confiança. Foi emocionante".

Além de cantar e atuar, os atores também interagem com os instrumentos musicais, trazendo ainda mais autenticidade para a peça. "Apesar de ser guitarrista, já toquei baixo em alguns musicais como ator também", diz Gabriel. "Confesso que depois do musical Aquele Abraço, do Gilberto Gil, acabei gostando e me dedicando um pouquinho mais para as linhas de baixo".

Franco, que precisou aprender a tocar bateria para o musical, destaca a trajetória com o instrumento como um de seus maiores desafios. "Achei que seria quase impossível entrar no espetáculo sem saber tocar. Quando soube que a proposta da bateria seria num lugar performático, o air drums, acreditei que poderia ser uma chance de conquistar o papel. Acho que meus anos na dança me ajudaram a desenvolver ritmo, e isso foi essencial na construção das cenas de bateria".

Rodrigo também precisou se adaptar a esse desafio: "O palco já é um desafio por si só, mas tocar ao vivo enquanto se interpreta é um nível de entrega ainda maior. Cada nota, cada acorde, tem que estar alinhado com a emoção do momento. Isso exige muita concentração, mas também torna a experiência muito mais intensa e verdadeira".

Após o sucesso da primeira fase do musical, os atores não escondem a empolgação de estar novamente nos palcos. "É incrível reviver essa fase musical que tivemos em nossa história, sendo ponte para novas gerações conhecerem e se conectarem a uma obra tão importante e bonita da música brasileira", afirma Gabriel.

"Quem ainda não assistiu, precisa ver de perto essa homenagem incrível a uma das maiores bandas da nossa música. E quem já viu, pode voltar porque cada apresentação tem uma energia única", finaliza Rodrigo.

