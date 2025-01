BBB 25: Equipe de Renata se pronuncia após repercussão do Almoço do Big Fone

Equipe de Renata nega rumores de discriminação em comentário da sister no Almoço do Big Fone no BBB 25

A equipe da sister Renata compartilhou uma declaração nas redes sociais após a repercussão do Almoço do Big Fone no BBB 25, da Globo. Isso porque uma fala da Renata sobre Camilla cozinhar para os participantes causou desconforto em Camilla, que até chorou. Então, a equipe de Renata defendeu a sister.

"Gente, percebemos algumas interpretações sobre o almoço de hoje. Tal hora eles precisaram tomar decisões estratégicas, e em uma delas, alguém levantou a questão de que determinada pessoa não deveria ficar amarrada (como é possível ouvir no vídeo não cortado) porque cozinha frequentemente na casa, e os demais (incluindo Renata) concordaram. O contexto foi a rotina da casa, sem qualquer conotação discriminatória, viu?", informaram.

E completaram: "Como a Renata bem levantou, quando mulheres levantam certas coisas, são muito mais hostilizadas e tiradas de tom. Como mulheres, estamos acostumadas e sempre, SEMPRE abertas ao diálogo. A Renata não é perdida no assunto, e possui SIM letramento racial. Vamo ter cuidado com essas coisas tiradas de contexto, tá? Nosso jogo NÃO é esse. Seguimos!".

Equipe de Camilla também se pronunciou

A equipe da sister Camilla compartilhou uma nota de repúdio nas redes sociais após ela chorar no confinamento do BBB 25, da Globo, nesta quarta-feira, 29. Durante a dinâmica do Almoço do Big Fone, a jovem chorou ao ser alvo de um comentário das sisters Eva e Renata.

Na nota, a equipe de Camilla criticou a atitude das sisters e defendeu sua participante. "Durante o almoço especial na casa, uma das consequências que os participantes deveriam escolher era quem ficaria amarrado a outra pessoa. Ao mencionarem o quarto Nordeste, Eva citou que separaria Camilla e Thamiris, Renata disse que não fazia sentido amarrar pessoas do mesmo quarto, Maike disse “Até porque, a Camilla cozinha mano”, em seguida, Renata complementou “ah mas ai a gente se lasca também, tu sabe né? Porque a gente que tá na xepa, ela cozinha pra gente!”", afirmaram.

E completaram: "Na sociedade em que vivemos, temos conhecimento do racismo estrutural, mas independente da intenção, falas como essa são inaceitáveis. Elas reforçam a naturalização da ideia de que pessoas negras ocupam posições de servidão, o que deve ser desconstruído diariamente. Além disso, é fundamental ressaltar que o papel da mulher não se limita à cozinha. Essa visão reducionista perpetua desigualdades e apaga a diversidade de capacidades, sonhos e conquistas femininas. Mulheres podem e devem ocupar qualquer espaço que desejarem".

Por fim, a equipe informou: "Reafirmamos nosso compromisso com a igualdade e o respeito, e esperamos que situações como essa sirvam de aprendizado para todos. O combate ao racismo e ao machismo começa na consciência de cada um e se fortalece na mudança de atitudes".