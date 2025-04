MC Daniel mostra reforma no quarto e surpreende com item inusitado

O cantor MC Daniel aparece nas redes sociais para mostrar uma nova compra, enquanto sua mãe, Daniela Amorim, explica as funcionalidades do item

Na tarde desta quarta-feira, 23, o cantor MC Danielcontou que está reformando seu quarto e aproveitou para mostrar um novo item curioso: um vaso sanitário. Ele ainda pediu que sua mãe, Daniela Amorim, explicasse as funcionalidades do objeto.

“Eu tô reformando o meu quarto e chegou… eu falei que é privada. Minha mãe falou que é: ‘vaso sanitário’” , iniciou o artista ao mostrar a novidade nos stories.

Na sequência, MC Daniel pediu que sua mãe, Daniela Amorim, explicasse melhor as funcionalidades do item, que chamou atenção dos seguidores. “Ele é aquecido quando você senta, quando você chega a tampa levanta e quando você termina as suas necessidades, ele solta água”, detalhou a pedagoga.

Impressionado com a tecnologia, o cantor ainda brincou com a sofisticação do objeto e diz que ele faz quase tudo, menos as necessidades por ele.

Confira a reforma no quarto do MC Daniel:

MC Daniel mostra reforma em seu quarto - Foto: Reprodução/Instagram

MC Daniel mostra reforma em seu quarto - Foto: Reprodução/Instagram

Dia de compras com os avós

Em suas redes sociais, Mc Daniel sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores.

Na quarta-feira, 9, o cantor levou os avós e a mãe para um dia de compras e se emocionou ao poder proporcionar esse momento para a família.

"Vim trazer meu vô, minha avó para comprar roupas, e minha mãe. E eles me deixam tudo com vontade de chorar, porque eles não me pedem nada. Nem minha mãe, nem meu avô, nem minha avó. Um tempo atrás, isso era um bagulho muito distante, tá ligado? E aí hoje, pô, poder trazer eles para pegar roupa... é um bagulho que não dá nem para acreditar", disse ele.

Leia também: Virginia mostra reforma em closet que contará com 'salão de beleza'