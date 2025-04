Graciele Lacerda desabafa após relato de Mariana Rios: 'Não sabia dividir essa dor'

A influenciadora digital Graciele Lacerda relembrou o processo que enfrentou para conseguir engravidar pela primeira vez

Graciele Lacerda usou as redes sociais para fazer um desabafo após ver o comovente relato postado por Mariana Rios, que está tentando engravidar.

A atriz e cantor postou um vídeo falando sobre o sonho de engravidar e revelou que segue esperançosa após uma ligação do médico. "Oi pessoal, como eu estou dividindo tudo com vocês... eu acabei de receber uma ligação do meu médico, do doutor João. Porque a gente tinha conseguido um número muito bom de embriões... Hoje eu vou me dar o direito de ficar assim, mas amanhã eu vou acordar melhor", disse a artista, em meio às lágrimas.

Nos Stories, Graciele Lacerda compartilhou o vídeo de Mariana e confessou que por muitas vezes ficou como a famosa, mas ela não conseguia dividir isso. "Não é fácil. Por várias vezes eu fiquei assim, mas eu não sabia dividir essa dor e guardava pra mim", confessou a influencer.

A influencer, que chegou a realizar seis tentativas de Fertilização in Vitro (FIV), ressaltou que tudo acontece no momento. "Deus sabe a hora certa", completou ela, que é mãe de Clara, que fará quatro meses em breve, fruto de seu casamento com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

Graciele Lacerda fala de superação ao relembrar tentativas de engravidar

Antes do nascimento da pequena Clara Lacerda Camargo, Graciele Lacerda passou por algumas tentativas de engravidar, mas que não acabaram vingando. Nos stories do Instagram, ao aconselhar uma seguidora, a esposa do cantor Zezé Di Camargo relembrou os momentos de superação que enfrentou durante as tentativas de engravidar.

"O que eu posso te falar é: fique calma, mantenha sua fé. Pede muito à Deus sabedoria, para te fortalecer e acredite sempre. Não desista, jamais desista! Isso foi uma coisa que eu fiz, eu não desisti. Toda vez que não dava certo, eu chorava, meu médico falava comigo, eu chorava, chorava. No outro dia eu acordava, ligava para ele e falava: bora? Bora para próxima! Ele não acreditava quando eu falava isso", disse em um trecho. Veja o relato completo!

