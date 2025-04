Saiba o significado especial do nome do filho de Carol Peixinho e Thiaguinho

Carol Peixinho e Thiaguinho decidiram batizar o primeiro filho com o nome de Bento. Saiba o significado especial que o nome carrega

Recentemente, Carol Peixinho e Thiaguinhoanunciaram que estão à espera do primeiro filho. Em um Chá Revelação intimista, o casal descobriu que terá um menino e também já escolheu o nome. O bebê se chamará Bento.

O nome possui um significado bastante especial. Tem origem no latim "Benedictus" e significa "abençoado" ou "bendito". É um nome que carrega um significado positivo e auspicioso.

Além disso, o nome Bento é muito popular em diversos países como Brasil, Portugal, Espanha e Itália.

Revelação

O cantor Thiaguinho e a influenciadora Carol Peixinho descobriram na noite de terça-feira, 22, o sexo do bebê que estão esperando. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o casal mostrou como foi o momento e revelaram que estão à espera de um menino, que se chamará Bento.

"Tem notícia boa dançando nos nossos corações… A gente já sabe quem está vindo por aí! O amor cresceu, se multiplicou, e agora tem nome… Estamos muito, muito felizes! E ontem tivemos a alegria de descobrir quem é nosso bebê com nossas famílias e amigos… E claro, viemos compartilhar desse amor e nossa emoção com vocês! Obrigado por tanto carinho! Beijo grande!", postou o casal.

No vídeo compartilhado, os papais começam participando de uma divertida caça ao tesouro. Logo depois, encontram uma carta escrita como se fosse pelo bebê ainda na barriga: "Hoje é um dia especial. É o dia que vocês vão descobrir se eu sou menininho ou a menininha. Mas sabe o que é mais importante? Sendo menino ou menina eu já sou completo porque tenho vocês".

Na sequência, o cantor soltou a fumaça que revelou a cor verde. Os papais, é claro, pularam de emoção, enquanto os convidados começaram a gritar o nome de Bento. Para a ocasião, Thiaguinho e Carol vestiram ma camiseta lilás e verde com a frase: "Menino ou menina?".

Mais cedo, ela mostrou detalhes do momento intimista, que contou com a presença virtual de amigos e familiares. "Nosso chá vai ser em casa, só para gente mesmo. Nossos familiares e amigos, que não estão aqui porque é terça-feira, vão entrar online. Vamos fazer essa farra", detalhou. Ela também mostrou o bolo encomendado para a ocasião — decorado com ursinhos e a inscrição "Boy ou Girl".

