BBB 25: Tadeu Schmidt é alvo de acusação por causa do discurso na final

Será?! Internautas questionam o discurso de Tadeu Schmidt para a vitória de Renata e fazem acusação nas redes sociais

O apresentador Tadeu Schmidt comandou a grande final do BBB 25, da Globo, na noite de terça-feira, 22, mas um detalhe chamou a atenção dos internautas: o estilo do discurso para anunciar a vitória de Renata. O comunicador foi alvo de acusações de ter se inspirado no discurso de outro apresentador do reality show.

Logo depois do anúncio da vencedora do programa, os internautas acusaram Tadeu de ter imitado o discurso de Tiago Leifert para anunciar a vitória de Juliette Freire em 2021. Os fãs do Big Brother apontaram semelhanças no estilo do discurso, já que Tadeu também anunciou diretamente a vitória de Renata para exaltar a trajetória dela.

“Estou passado que o Tadeu fez uma cópia do discurso do Tiago para Juliette… Ficou péssimo”, disse um internauta. “Tadeu tentou fazer um discurso da Juliette para a Renata, mas não brilhou”, comentou outro. “Tadeu quis imitar o discurso que o Tiago fez pra Juliette e fez o pior discurso possível, final sem sal”, escreveu mais um.

Compare os discursos dos dois apresentadores na final do BBB:

Leia o discurso completo de Tadeu para Renata no Big Brother Brasil:

"Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, conheceremos o grande campeão do BBB 25. E lá se foram 100 dias... é uma vida, né? Parece que vocês entraram naquela porta uns dois ou três anos atrás, pelo tanto que viveram. E não entraram sós: pela primeira vez na história, os participantes entraram em duplas, o que trouxe dinâmicas de relacionamento totalmente diferentes. Irmãos, amigos, pais e filhos, marido e mulher, foram duplas de todos os matizes e todos os cantos do Brasil. E chegam na final:o genro ,que veio com a sogra lá de Pernambuco, o gêmeo, que veio inseparável irmão lá do Goiás, a amiga, que veio com a sua amiga-alma-gêmea lá do Ceará", disse ele.

"Nesses 100 dias, doze duplas escreveram uma história única, com palavras que são a cara do BBB 25: régua, atravessamento, jumento, surucucu, velha sonsa, pomba suja, sarau, leão de quarto, leoa, gralha, risada, vitrine, barrado, papo reto, menino bom e berimbau. Numa temporada repleta de disputas imprevisíveis, com votações acirradas, voto único dizendo uma coisa e o voto da torcida dizendo outra - teve Paredão que virou com o programa no ar - e aqui estamos com os nossos três finalistas: Guilherme, João Pedro e Renata".

"O Guilherme já entrou no BBB pelo voto popular, e veio para acabar com essa bobagem de que relacionamento de sogra e genro tem que ser conflituoso e ruim. Como é apaixonado pela Delma. Paixão é uma marca do Guilherme, seja com as lágrimas, que rolam fáceis pelo seu rosto, seja com a ênfase que ele põe na argumentação. Ele aperta os olhos assim e fala com a cara toda. Quem não conhece pode achar que é briga, mas ele só está caprichando na mensagem. Guilherme é o amigão que todo mundo gosta de por perto, que ninguém quer tirar do jogo. O cara que busca justiça para si e para os seus. Ele defende mesmo! E não se atrevam a mexer com a sogra. Como ele fica feliz com a felicidade da Delma, e como fica bravo se fizerem isso aqui com ela".

"João Pedro está aqui vivendo, além de tudo que é único no Big, outra experiência inédita: ficar longe do irmão, com quem divide tudo, desde o DNA, de quem nunca se separou, desde a barriga da mãe. Mas esse moleque é 'raçudo'. A mesma força que ele mostrou nas provas, vencendo uma atrás da outra, ele usa na vida para superar os momentos difíceis. Quantas vezes ele ficou ensaiando o que ia falar para mim ao indicar alguém para o Paredão... se as palavras, às vezes, teimam em fugir, ele corre atrás para laçar essas danadas. Garoto simples, humilde e cheio de vontade de aprender. Imagine a vovó vendo isso? Imagine o tamanho do orgulho?".

"Renata, você fez tudo, absolutamente tudo o que se poderia pedir de alguém que vai pra uma dinâmica como a vitrine do seu Fifi. Você ouviu aquela enxurrada de informações, prestou muita atenção, absorveu e voltou pra ação. Sabe aquelas caixinhas de música que você dá corda e surge uma bailarina dançando? Ali na vitrine o público abriu a caixinha, pediu pra você dançar e te deu corda. E a bailarina voltou com tudo. Você tá acostumado a fazer isso, né? Quando não passava numa audição, Dona Eulália não passava a mão na cabeça. Não arranjava historinha pra consolar a filha. A mãe dizia, alguém treinou mais que você, treine mais. Dona Eulália é sua inspiração. Assim como hoje, a tia Renata é inspiração pra tantas crianças, que olham pra essa menina que veio da comunidade do Barroso e hoje é exemplo de como lutar por uma vida melhor. Até o BBB, seu público era só família e amigos. Agora é o Brasil. A caixinha de música nunca mais vai se fechar. Nunca mais vai faltar corda. E a bailarina vai dançar pra sempre na memória do público. E seus passos entraram pra história. Sabe por quê, Renata? Porque você é a campeã do BBB 25!", finalizou.

Leia o discurso completo de Tiago Leifert para Juliette Freire no Big Brother Brasil:

"Indecisa, sem noção, possessiva, frágil, caça likes, bloqueada, oportunista. Fora o que falaram nas suas costas, que eu não vou nem te contar. Monte seu pódio sem a Juliette. Tentaram de tudo, Ju. Tentaram te deixar triste, te deixar louca e te deixar má. Você tinha razão. E dá vontade de até, nesse momento tô fazendo um carinho em vocês, de fazer um discurso vingativo. Mas eu não quero te fazer chorar. Isso não é você. Fazer um discurso vingativo e falar: 'Olha só, eu tô na final'. Não é a sua cara, você é o exato oposto disso tudo. Quando te deixaram triste, você fez a gente dar muita risada. Quando tentaram insinuar que você era doida, 'eu não sou doida!', você não acreditou. Você não mudava sua opinião e você não caía na armadilha de atacar um alvo fácil, como fizeram com você. Quando você tinha todas as razões do mundo aqui dentro para se tornar má, você continuou bondosa. Alegre, sã e boa. Foi o que você fez", disse ele.

"Ser assim no BBB é muito perigoso, Juliette, porque ninguém acredita em você. 'Como é possível uma pessoa ser assim hoje em dia? Tudo se polariza e ela vem querer dialogar comigo, ter paciência, me perdoar. Isso não existe mais, não é possível. Ela tá mentindo pra mim. Ela é falsa, vamos botar ela no paredão'. Era o exato oposto disso. Era tudo verdade. Mas a verdade também, Ju, é que você nunca esteve sozinha, em nenhum momento. E você nunca mais vai se sentir sozinha na sua vida. Isso quem tá dizendo não sou eu, são os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais. Juliette, você é um fenômeno. No palco montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Você é a campeão do BBB 21, Juliette!", finalizou.

Leia também: BBB 25: Quanto Renata ganhou? Além do prêmio milionário, veja tudo que ela conquistou