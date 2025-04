Virginia e Zé Felipe gastam valor exorbitante em hotel de luxo no Japão

A influencer Virginia Fonseca e o marido, o cantor Zé Felipe, se hospedam em hotel de luxo em Tóquio após viajarem para o país em voo de primeira classe

A influencer Virginia Fonseca e o marido, o cantor Zé Felipe, decidiram curtir as férias juntos viajando para o Japão. Após pegarem um voo de primeira classe, em que a passagem custa mais de R$ 100 mil , eles se hospedaram em um hotel de luxo com diárias que podem chegar a R$ 38 mil em Tóquio.

O local, chamado Bvlgari Hotel, conta com diversos espaços. O melhor quarto, o King Suite SkylineView, possui 105m² e conta com diversas regalias como TV tela plana, uma máquina de café exclusive, uma banheira privativa. Em um dos andares mais altos daquela região da cidade, é possível ver o mar e vários dos maiores prédios do quarto.

Além das exclusividades no cômodo, o hotel também conta com quatro restaurantes, um spa, uma academia equipada, piscina coberta, sauna, uma capela para celebrar casamentos, entre outros.

Virginia e Zé Felipe almoçam com robôs no Japão

Na última terça-feira, 22, Virginia e Zé Felipe almoçaram em um restaurante diferente. Isso porque a famosa mostrou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, que foram atendidos por robôs no local. Além de registrarem o pedido e entregarem a comida na mesa, as máquinas também interagem e dançam para os clientes.

"Nosso almoço hoje será com robôs", escreveu Virginia na publicação."Simplesmente está tendo um show de robôs e os atendentes são robôs. Olha que bizarro. Que loucura", acrescentou. Confira!

