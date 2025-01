O ginasta Diego Hypolito desabafou com os brothers do BBB 25 sobre o dia em que foi despejado do imóvel que tinha com a irmã, Daniele; assista

Em conversa com os brothers nesta terça-feira, 14, o ginasta Diego Hypolito abriu sobre um momento difícil que viveu com a irmã, Daniele Hypolito. O atleta relembrou que foi despejado de seu imóvel na época da pandemia de COVID-19, o que deixou a dupla muito abalada.

"Quando a gente assinou o contrato do nosso imóvel, que era em conjunto no meu nome e da minha irmã. E que era para os nossos pais. A gente foi despejado do apartamento. Esse foi um dia muito marcante na minha vida", iniciou o participante, que também desabafou sobre uma dificuldade marcante que viveu na infância.

"Outro dos dias mais marcantes da minha vida foi um dia que a gente não tinha o que comer dentro de casa, minha mãe conseguiu uma lata de leite condensado com a vizinha, dissolveu no bico de gás - a gente estava seis meses sem energia - e foi o leite que a gente foi treinar, sem meus pais comerem.", contou.

Na sequência, Diego voltou a contar sobre o dia em que a família teve que deixar o apartamento, ressaltando que este episódio fez com que ele tivesse ainda mais motivação para ir em busca de uma vida melhor para os pais. "Eu moro com meus pais, eu decidi que vou morar com meus pais até eles estarem seguros".

"Eu tenho maior orgulho disso. É uma coisa que eu sempre vou fazer, pro resto da minha vida. Eu nunca teria me tornado um campeão sem meus pais", declarou o brother.

Diego Hypolito conta do dia em que toda a família foi despejada por um Oficial de Justiça por conta de uma cláusula contratual da qual ele e a irmã não se atentaram, e tem a promessa de conseguir prover isso novamente a todos eles. #BBB25pic.twitter.com/HIMeMmAdko — nico no #BBB25 👑👁️ (@niconatv) January 14, 2025

Diego Hypolito assume culpa por eliminação em massa na prova

O ginasta Diego Hypolito surpreendeu ao assumir a culpa pela eliminação em massa durante a primeira prova de resistência do BBB 25, da Globo. Em uma conversa com os brothers, ele contou que fez o barulho que assustou várias duplas, o que causou a eliminação de várias pessoas da disputa.

“Foi culpa nossa sair a galera. Várias pessoas perderam a oportunidade por nossa causa. A gente que errou”, disse ele. Antes disso, Daniele Hypolito disse que eles fizeram o barulho quando ela estava tentando se ajeitar no campo de prova.

Além disso, Diego contou que é muito competitivo e sofre com isso. “Tem uma coisa que eu preciso tirar de atleta, tenho uma competitividade muito grande com prova. Se for qualquer coisa eu vou ficar super tranquilo. Mas prova, me incomoda”, afirmou ele.

O atleta também comentou que ficou mal após cobrar demais do desempenho da irmã, Daniele, na prova de resistência. “Achei que eu cobrei demais a minha irmã, depois fiquei pensando… Acho que foi culpa minha. Deixei ela tensa demais. Eu já tinha arrumando o meu jeitinho para eu ficar. Eu estava confortável. Ela não tinha um suporte de apoio igual a gente”, afirmou ele.

