BBB 25: Diego Hypolito assume culpa por eliminação em massa na prova

Mistério resolvido! Diego Hypolito diz que teve a culpa por cinco duplas terem sido eliminadas de uma só vez da prova de resistência do BBB 25

O ginasta Diego Hypolito surpreendeu ao assumir a culpa pela eliminação em massa durante a primeira prova de resistência do BBB 25, da Globo. Em uma conversa com os brothers, ele contou que fez o barulho que assustou várias duplas, o que causou a eliminação de várias pessoas da disputa.

“Foi culpa nossa sair a galera. Várias pessoas perderam a oportunidade por nossa causa. A gente que errou”, disse ele. Antes disso, Daniele Hypolito disse que eles fizeram o barulho quando ela estava tentando se ajeitar no campo de prova.

Além disso, Diego contou que é muito competitivo e sofre com isso. “Tem uma coisa que eu preciso tirar de atleta, tenho uma competitividade muito grande com prova. Se for qualquer coisa eu vou ficar super tranquilo. Mas prova, me incomoda”, afirmou ele.

O atleta também comentou que ficou mal após cobrar demais do desempenho da irmã, Daniele, na prova de resistência. “Achei que eu cobrei demais a minha irmã, depois fiquei pensando… Acho que foi culpa minha. Deixei ela tensa demais. Eu já tinha arrumando o meu jeitinho para eu ficar. Eu estava confortável. Ela não tinha um suporte de apoio igual a gente”, afirmou ele.

Curiosidades de Diego e Daniele Hypolito

Os irmãos Diego Hypolito e Daniele Hypolito estão confirmados no BBB 25. Eles integram o elenco do Camarote e entram no reality show na próxima segunda-feira, 13. Saiba mais sobre eles:

Daniele está com 40 anos e Diego tem 38 anos. Os dois são ginastas brasileiros e nasceram em Santo André, São Paulo. Eles são filhos de motorista de ônibus com costureira e tiveram uma infância com escassez.

Daniele já disputou cinco Jogos Olímpicos e ganhou a primeira medalha individual de uma ginasta brasileira em um Campeonato Mundial. Por causa dela, a família se mudo para o Rio de Janeiro quando ela assinou com um clube de ginástica. Ela é casada.

Por influência da irmã, Diego também entrou para o mundo dos esportes. Ele já ganhou o ouro jogos Pan Americanos e foi prata nas Olímpiadas.

“Meu irmão é muito simpático. Ele tem o riso frouxo, é alegre, divertido, e por isso é muito gostoso estar com ele. Além disso, tem um coração que não cabe dentro do peito”, disse ela. E ele completou: "A minha irmã é uma pessoa muito justa e decente, que sempre está em busca de melhorar. E de me ajudar também; é uma grande parceira".

Os dois prometem parceria no jogo. "A gente se conhece muito. O que eu mais gosto é que nós somos mais que irmãos, somos amigos. Ela sempre foi a pessoa que esteve ao meu lado, em todos os momentos. As nossas vitórias sempre foram dos dois, independentemente de ser uma medalha olímpica. Não tinha como vir para o BBB com outra pessoa que não fosse a minha irmã", contou.

