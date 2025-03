BBB 25: Diego Hypolito fala sobre convivência com sister: 'Não vou conseguir'

O ginasta Diego Hypolito conversou com Vitória Strada e confessou para a atriz que não quer ficar no mesmo quarto que uma sister

No Quarto Anos 50, Diego Hypolito desabafou com Vitória Strada sobre assuntos que foram expostos por Gracyanne Barbosa durante o Sincerão desta última segunda-feira, 17. O ginasta confessou que está preocupado com a opinião das pessoas sobre ele.

"Quando foi dito, não caiu a ficha para mim, na hora. Só depois que já tinha passado. Porque, senão, eu teria falado de outra maneira, teria tido uma resposta mais ríspida", disse o ex-atleta. A atriz tentou tranquilizar o colega de confinamento e disse para ele não se preocupar, pois já se explicou.

O irmão de Daniele Hypoliyo, então, analisou a conduta da musa fitness, com quem teve uma discussão mais cedo. "Eu acho que ela não é minha fã, não. [...] Acho que eu sou indiferente [para ela]. É péssimo", lamentou ele, lembrando de um comentário feito por Gracyanne durante a conversa.

Em seguida, Diego confessou que não vai conseguir ficar no mesmo quarto que a sister."Eu não vou conseguir ficar, agora, dormindo no quarto com ela, não. Eu sei que ela está sozinha, mas eu quero que outras pessoas vão, eu não quero. Quero ficar aqui, nesse quarto. Não vou ficar me sabotando, eu não consegui dormir ontem", completou ele.

Diego Hypolito desabafa sobre Gracyanne: 💬 "Eu acho que ela não é minha fã, não" 😶 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/Qn7fjuXFUB — Big Brother Brasil (@bbb) March 18, 2025

Daniele Hypolito desabafa sobre o Sincerão

Daniele Hypolito chamou Guilherme para conversar após o Sincerão desta segunda-feira, 17. A ginasta, que está no paredão do BBB 25, desabafou com o líder da semana sobre o seu desempenho na dinâmica e decidiu falar com o brother para não preocupar o seu irmão, Diego Hypolito.

"Realmente fiquei muito nervosa hoje. Por mais que a gente já esteja aqui há 60 dias, eu tenho tanto cuidado para falar com as pessoas, que impor placas nas pessoas é muito difícil para mim. Eu não consegui me expressar nem falar tudo que eu precisava falar", confessou a ex-atleta. Confira a conversa!

