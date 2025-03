BBB 25: Daniele Hypolito sobre o Sincerão: 'Não consegui me expressar'

No paredão do BBB 25, Daniele Hypolito desabafou sobre não ter conseguido 'falar tudo que eu precisava' durante o Sincerão do BBB 25

Daniele Hypolito chamou Guilherme para conversar após o Sincerão desta segunda-feira, 17. A ginasta, que está no paredão do BBB 25, desabafou com o líder da semana sobre o seu desempenho na dinâmica e decidiu falar com o brother para não preocupar o seu irmão, Diego Hypolito.

"Realmente fiquei muito nervosa hoje. Por mais que a gente já esteja aqui há 60 dias, eu tenho tanto cuidado para falar com as pessoas, que impor placas nas pessoas é muito difícil para mim. Eu não consegui me expressar nem falar tudo que eu precisava falar", confessou a ex-atleta.

"Lógico que eu fico preocupada, porque a gente sabe o quanto é importante conseguir se defender aqui no Sincerão. Eu entendo que foi estratégia deles, mas na minha opinião, continua sendo estratégia do medo. Desde o início votaram em mim sem nem dar abertura para me conhecer direito", acrescentou.

Depois, Daniele também falou sobre a volta de Renata após a dinâmica da Vitrine do Seu Fifi e afirmou que os aliados da sister estão "tratando o Diego melhor". Ela ressaltou que o irmão também percebeu isso. "Não quero sair neste momento, só que eu sei que o Sincerão é importantíssimo e hoje eu não fui bem", desabafou.

Guilherme, então, tentou tranquilizar a colega de confinamento. "O Sincerão não resume a trajetória de ninguém. Não se martirize por se posicionar de uma forma educada e sem querer machucar o outro. Eu tenho dentro de mim que você não vai sair", disse ele.

Tadeu Schmidt dá bronca em Daniele Hypolito

O Sincerão desta segunda-feira, 17, movimentou a casa do BBB 25, da Globo, e levou Tadeu Schmidt a intervir. Isso porque Daniele Hypolito "sabonetou" e, com dificuldade para cumprir a dinâmica, acabou levando uma bronca do apresentador. "Não dá para fugir do que a gente está pedindo aqui", avisou ele. Saiba mais!

Leia também:BBB 25: Diego Hypolito desabafa sobre sister após Sincerão: 'Bem decepcionado'