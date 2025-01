BBB 25: Diego Hypolito considera apertar botão de desistência após situações envolvendo Daniele

Durante conselho para Daniele, o ginasta Diego Hypolito levantou a possibilidade de apertar o botão de desistência do BBB: "Preciso de você"

Daniele Hypolito ficou chateada com uma situação ocorrida na madrugada desta sexta-feira, 24. A ex-atleta tentou se aproximar do grupo formado por Gracyanne Barbosa, Giovanna, Vitória Strada, Thamiris e Camilla, mas as sisters pediram que ela se afastasse para concluírem uma conversa. Apesar de se desculparem posteriormente, Daniele desabafou sobre o ocorrido com o irmão, Diego Hypolito, que chegou a considerar a possibilidade de ambos desistirem do BBB 25.

"Eu preciso de você aqui", disse Diego enquanto se abraçavam. "Di, eu também preciso de você", declarou Dani, que admitiu ter tentado convencer o irmão a lhe fazer companhia quando acordou. "Eu tenho um jeito de ficar triste de uma maneira e você tem outra. Eu estava triste e não e estava com força para levantar", relembrou.

"Não é para deixar de ficar triste, Dani. É também para você levantar. Senão, não vale a pena a gente estar aqui, é melhor apertar o botão.", ressaltou o ginasta.

Confira o trecho:

Desabafo de Daniele

A ex-ginasta Daniele Hypolito ainda está bastante pensativa a respeito dos últimos acontecimentos dentro do BBB 25, da TV Globo. Durante a madrugada desta sexta-feira, 24, a sister acabou se chateando com uma atitude de Camilla ao tentar se aproximar de outras colegas de confinamento.

Agora, Daniele abriu o coração e fez um breve desabafo sobre a dificuldade de estabelecer relações dentro do reality show. Em conversa com o irmão, Diego Hypolito, a atleta destacou que ficou sentiada com o ocorrido.

"Não estou reclamando de nada, nem de ninguém. Eu só estou chateada... Até comigo mesma. Porque eu fico pensando que eu acho que realmente eu sou chata, entendeu?", declarou Daniele Hypolito. Diego, por sua vez, discordou da reflexão da irmã e tentou acalmá-la.

"Dani, você tem uma personalidade diferente das outras pessoas. Pode ser que sua personalidade dentro da casa seja mais calada, que não agrade todo mundo, assim como a minha, e tudo bem. Você é uma pessoa muito fod*, não se esqueça disso. E nunca deixe ninguém dizer quem você é. Você não é triste assim. A partir do momento que levantamos, vamos nos esforçar para ficar felizes. Eu também estou chateado, mas tem que seguir", disse o brother.

Em seguida, Daniele explicou que optou por ficar mais quieta ao perceber que seu jeito não agradava outras pessoas da casa. Diego Hypolito, então, aconselhou a familiar a dar tempo para que os colegas mudassem o comportamento com os dois.

"Pare de esperar das pessoas aquilo que você faria. A gente não pode esperar do outro aquilo que a gente é", declarou o ex-ginasta. O brother finalizou o assunto pedindo para que a irmã seguisse sendo quem é, independente dos demais adversários.

