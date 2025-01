BBB 25: Diego Hypolito analisa possíveis aliados: 'Gostam da gente de verdade'

O ginasta Diego Hypolito conversou com sua irmã e dupla, Daniele Hypolito, e analisou seus possíveis aliados no reality show

Diego Hypolito e sua irmã, Daniele Hypolito, revolveram fazer uma lanchinho na cozinha da Xepa enquanto acontece o after do Show de Quarta no BBB 25. Durante o papo, o ginasta falou sobre a possibilidade de eles vencerem a próxima prova do líder e aproveitou para listar quais duplas levaria para o VIP.

"Eu só tenho duas duplas definidas que, com certeza, escolheria se a gente fosse Líder: Gracyanne e Giovanna, Dona Delma e Guilherme", disse ele, explicando os motivos. "São os únicos que eu tenho certeza que gostam da gente de verdade", afirmou.

Em seguida, Diego falou para a irmãs que acredita que outros participantes também gostem deles, mas ressaltou que muitos já possuem grupos definidos. "Todo mundo formou um time, a gente não tem. E não terei", disparou. Daniele se mostrou contra a opinião do irmãs. O ginasta, então, pontua. "Teremos aliados", completou.

Diego Hypolito avalia participação no reality

Diego Hypolito conversou com Vitória Strada nesta quarta-feira, 22. A atriz se aproximou do ginasta, que estava na piscina, e ele aproveitou para abrir o jogo sobre como está se sentindo no confinamento do BBB 25.

"Tem três dias que eu não estou sendo eu. Eu me eximi do jogo, estou apático. Comecei a ficar travado, comecei a não conseguir conversar com ninguém. É muito pior fazer isso. Ontem foi um dia que mexeu muito comigo. Independente de quem fosse sair, a gente fica sentido. E eu fiquei perdido", desabafou.

Vitória, então, aconselhou o brother. "Mas você não deve se isolar, não pode fazer isso. Eu senti você mais afastado. Não, verdade, eu não te senti tanto nos últimos dias", disse ela. "Nos últimos dias, acho que o meu brilho apagou. Comigo mesmo. O nosso brilho é nosso. O que a gente faz é nosso", acrescentou. Confira a conversa completa!

