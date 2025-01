BBB 25: Camilla faz Daniele chorar e ficar magoada com atitude

Na madrugada do BBB 25, Camilla teve uma atitude que causou climão com Daniele Hypolito e deixou a ginasta magoada

O clima ficou tenso entre Camilla Maia e Daniele Hypolito na casa do BBB 25, da Globo, durante a madrugada. Isso porque a Pipoca fez a Camarote chorar após pedir que ela se afastasse durante uma conversa. Entenda o que aconteceu:

Tudo começou quando Camilla estava conversando com suas aliadas no jardim. Daniele tentou se aproximar das sisters com quem tem afinidade, mas foi expulsa. Camilla disse que queria “trocar uma ideia” com suas amigas e pediu para Daniele não ouvir. Com isso, a ginasta se afastou e ficou magoada.

Daniele foi para longe delas e chorou enquanto estava em silêncio. Pouco tempo depois, Camilla e suas aliadas, Giovanna, Gracyanne e Thamiris, foram até a ginasta para pedirem desculpas pelo climão.

A atleta disse que estava tudo bem, mas estava visivelmente magoada. Até que ela desabafou: “Gente, sabe o que acontece? Eu estou me sentindo uma idiota. Só isso”.

Então, Thamiris disse que não estava falando de Daniele e que só não queria que outras pessoas ouvissem. “Não se sinta assim com a gente, se você sentir que foi excluída, não tem nada a ver com isso, entendeu? Era uma questão nossa. Como vocês agora estão conversando e, talvez, não seja para a gente ouvir. E você também não é idiota, não se resuma a isso porque você não é idiota. Lá fora você tem uma vida”, afirmou.

Dinâmica da semana no BBB 25

Na noite desta quinta-feira, 23, o apresentador Tadeu Schmidt explicou como será a dinâmica na semana do BBB 25, da Globo. Os brothers vão contar com um Big Fone e um paredão triplo.

Nesta quinta-feira, 23, os participantes realizaram a prova do líder, sendo que uma dupla foi vetada pelos líderes anteriores. Na sexta-feira, 24, a dupla Líder realiza a indicação de 3 duplas para a Mira do Líder.

No sábado, 25, os brothers fazem a Prova do Anjo. Durante a noite, no programa ao vivo, o Big Fone vai tocar. Quem atender ao Big Fone ficará imune junto com sua dupla e eles vão ter que indicar uma dupla para o paredão.

No domingo, 26, os participantes formam um Paredão triplo. Os emparedados serão os indicados por: Big Fone, Líderes, Casa e Contragolpe. A prova Bate e Volta vai salvar uma dupla. Na terça-feira, 28, uma dupla será eliminada.

