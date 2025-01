BBB 25: Diego Hypolito relembra internação em clínica psiquiátrica antes do reality

No BBB 25, o ginasta Diego Hypolito desabafou sobre a internação em uma clínica psiquiátrica após desenvolver fobia: "Não conseguia mais viver"

Desabafando com os parceiros de confimento, o ginasta Diego Hypólito relembrou que precisou ser internado em uma clínica psiquiátrica há alguns anos por conta de uma fobia grave de lugares fechados. Participando do BBB 25 com a irmã, Daniele Hypolito, o atleta detalhou como se sentia na época.

A internação aconteceu após Diego desenvolver claustrofobia, ele sentia um medo intenso de lugares nos quais não conseguisse ver a porta, além de sofrer de depressão. “Quando eu entrava em um shopping e não via a porta, eu saia correndo”, disse ele em conversa com Gracyanne Barbosa.

Na sequência, Hypolito compartilhou que a fobia começou a interferir em seus compromissos, afetando até mesmo suas viagens. “Eu fiquei 2 anos sem andar de avião”, relembrou, acrescentando que começou a viajar apenas de ônibus.

Em outra ocasião na casa mais vigiada do Brasil, ele relatou que passou por uma crise dentro do próprio carro e teve que sair do veículo. “Não conseguia mais viver”, confessou ele, que recebeu o apoio de sua família e também do Comitê Olímpico.

Depois de descrever os sintomas, Diego foi internado em uma clínica psiquiátrica para o tratamento da fobia. O atleta segue recebendo acompanhamento de psicólogos e psiquiatras até o momento.

Cirurgias

Ex-ginasta, Diego Hypolito tem mostrado mais seu lado pessoal ao público desde que entrou no BBB 25, da TV Globo. Na quinta-feira, 16, em conversa com duas sisters do reality show, o irmão de Daniele Hypolito contou como ficou sua vida após deixar o esporte.

Ao longo do bate-papo, Diego revelou que já passou por 11 cirurgias e enfrentou alguns problemas após conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos 2016, realizados no Rio de Janeiro. "Depois que eu deixei de ser atuante, eu fiquei muito perdido na minha vida…", iniciou ele.

"Foram 11 cirurgias, meu corpo é um corpo debilitado, gente [...] Eu tenho 16 pinos na coluna, dois pinos no pé, são seis cirurgias no pé no total. Joelho, ombros...", continuou o brother. Em seguida, Diego Hypolito também contou que passou por problemas com álcool.

De acordo com o ex-ginasta, o apoio da irmã, Daniele, sua fé e o Instituto Hypolito foram cruciais para que ele pudesse superar as dificuldades. "Quando eu saí [da ginástica], parece que eu queria viver. Eu bebi muito, eu fiz coisas muito erradas contra mim, durante um período extenso", desabafou.

"Depois que eu me entendi e eu perdi tudo da minha vida, tudo, tudo, tudo, na pandemia, eu pensei: eu preciso me ressignificar... Quero ajudar as crianças", completou Diego Hypolito, se referindo a instituição que carrega o sobrenome da família.

Marcelo parabenizou Diego pela vitória nas olimpíadas e disse que torceu muito por ele.



Nosso brother ressalta a importância da torcida do povo brasileiro e disse que foi muito abençoado por isso! NOSSO ETERNO GINASTA! 🤸‍♂️💚#TeamHypolito#BBB25pic.twitter.com/beDVpmd0xn — Diego Hypolito 🤸‍♂️ (@diego_hypolito) January 16, 2025

Leia também:BBB 25: Diego Hypolito analisa Queridômetro e avisa: 'Não vou mudar'