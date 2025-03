BBB 25: Tadeu Schmidt dá bronca em Daniele Hypolito: 'Não dá para fugir'

O Sincerão desta segunda-feira, 17, movimentou a casa do BBB 25, da Globo, e levou Tadeu Schmidt a intervir. Veja o que aconteceu

O Sincerão desta segunda-feira, 17, movimentou a casa do BBB 25, da Globo, e levou Tadeu Schmidt a intervir. Isso porque Daniele Hypolito"sabonetou" e, com dificuldade para cumprir a dinâmica, acabou levando uma bronca do apresentador. "Não dá para fugir do que a gente está pedindo aqui", avisou ele.

Durante o programa ao vivo, o jornalista explicou aos participantes como funcionaria a dinâmica. "Hoje vocês vão jogar o 'meu bem, meu mal'. Na sua vez, você vai até a mesa e vai montar a régua do bem e do mal. Você vai colocar as três pessoas que você mais gosta na primeira categoria, e as três que você menos gosta na segunda categoria".

"Você deve escolher adjetivos para as pessoas que estão no lado do mal. Depois, você terá um minuto e meio para justificar as escolha dos do 'meu mal'. Os jogadores que estão no 'nada' [não foram escolhidos para nenhuma categoria] vão receber consequências", continuou o apresentador.

Daniele escolheu Diego Hypolito, Delma e Aline como os preferidos, nesta ordem. A ginasta também apontou Maike, João Gabriel e João Pedro como as pessoas que menos gosta. "Agora você vai explicar por que essas três pessoas são as que você menos gosta na casa", indicou Tadeu.

"Não são as que eu menos gosto no sentido de...", iniciou a sister. "Não, então para. Tempo, para! São as pessoas que você menos gosta, Dani. Não dá para fugir do que a gente está pedindo aqui. São as pessoas que você menos gosta, por favor", falou Tadeu Schmidt. "Tá bom", rebateu a ex-atleta.

Justificativa

Em seguida, a ginasta deu sua justificativa: "A estratégia, para mim, foi uma estratégia medrosa. [...] O que me pegou muito foi ontem, quando Guilherme estava questionando, principalmente o João Pedro e o João Gabriel, [...] eu não sei qual dos Joãos falou assim: 'A Renata sabe'. E eu queria entender o que a Renata sabe", começou.

"Foi algo que foi trazido pelo público dizendo que sou 'planta' e aí vocês acreditaram nisso como verdade suprema no que foi dito ou então ela sabe a estratégia de vocês. E eu queria entender, porque eu sei que a gente não tem tanta proximidade, principalmente o João Gabriel e o João Pedro, mas eu respeito, gosto para caramba. [...] Mas eu queria entender, a estratégia trazida de fora do Fifi ou foi uma estratégia que a Renata sabia de vocês? [...]", argumentou Daniele.

