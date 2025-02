BBB 25: Camilla levanta questionamento sobre Vitória Strada: 'Será?'

No BBB 25, Gracyanne Barbosa e Camilla conversaram sobre a trajetória de Vitória Strada no confinamento. Veja como foi!

Vitória Strada é a nova líder do BBB 25, da Globo, e isso causou bastante repercussão na casa. Durante a madrugada desta sexta-feira, 28, no Quarto Nordeste, Gracyanne Barbosa, Camilla e Daniele Hypolito analisaram os possíveis alvos da atriz para a berlinda e falaram sobre a trajetória dela na casa.

Ao falar sobre a justificativa da colega de confinamento, a trancista elogiou a forma de a atriz se expressar. No entanto, a musa fitness acredita que Vitória deve evitar conflitos com mais participantes. "Ela fala bem quando ela quer. Não acho que ela vai se indispor com alguém, agora que ela está bem quista na casa", disse Gracyanne Barbosa.

Camilla concordou com a colega de confinamento e cogitou se a trajetória da atriz teria sido diferente caso o jogo não tivesse começado no formato de duplas. Vitória iniciou o reality ao lado do amigo Mateus, que foi eliminado no quinto Paredão da temporada.

"Talvez se a Vitória estivesse sozinha antes... Será que era o Mateus que travava a Vitória ou a Vitória travava o Mateus?", indagou Camilla, que deixou Gracyanne sem saber responder. "Porque eles eram bastante ciumentos um com o outro. Aí, meio que ela não conseguia ter uma troca com as outras pessoas porque ela ficava muito com ele. Não é que nem eu Thamiris que vai vivendo e daqui a pouco a gente se encontra", analisou a trancista.

Gracyanne reagiu dizendo que Mateus devia travar mais a sister porque ele se preocupava muito. "Mas a Vitória também travava muito ele, porque ela se preocupa muito com coisas que vão ser faladas", retrucou Camilla.

Líder, Vitória Strada revela possíveis alvos para o paredão

Em conversa com Thamiris, Vitória mencionou nomes de alguns adversários que já a indicaram à zona de risco. "Os Joãos já me colocaram no alvo e no paredão, Renata e Eva também. Até o Maike já me colocou no alvo", refletiu a sister.

"Mas quem te indicou foi Diogo [eliminado], os meninos [João Pedro e João Gabriel]...", disse Thamiris. "João Gabriel me colocou no alvo, Maike também. Mas eu gosto muito do Maike. Mas assim, mesmo que fossem oito alvos, eu meio que não teria opção, porque todo mundo ou já me colocou ou já me deu alvo", explicou a atriz.

Momentos depois, já no Apê do Líder, Vitória Strada separou os bonequinhos dos brothers que pretende colocar Na Mira: Vilma, Eva, Renata, João Pedro e João Gabriel.

