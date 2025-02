BBB 25: Líder, Vitória Strada revela possíveis alvos para o paredão

A sister Vitória Strada revelou nomes de possíveis adversários do BBB 25 que pretende indicar para a Mira do Líder: 'Já me colocou'

Vitória Strada é a nova líder do BBB 25! Na noite de quinta-feira, 27, os participantes do reality show disputaram uma dinâmica de agilidade e muita atenção. A atriz, que enfrentou diversos paredões, levou a melhor esta semana e já está analisando seus possíveis alvos para a berlinda.

Em conversa com Thamiris, Vitória mencionou nomes de alguns adversários que já a indicaram à zona de risco. "Os Joãos já me colocaram no alvo e no paredão, Renata e Eva também. Até o Maike já me colocou no alvo", refletiu a sister.

"Mas quem te indicou foi Diogo [eliminado], os meninos [João Pedro e João Gabriel]...", disse Thamiris. "João Gabriel me colocou no alvo, Maike também. Mas eu gosto muito do Maike. Mas assim, mesmo que fossem oito alvos, eu meio que não teria opção, porque todo mundo ou já me colocou ou já me deu alvo", explicou a atriz.

Momentos depois, já no Apê do Líder, Vitória Strada separou os bonequinhos dos brothers que pretende colocar Na Mira: Vilma, Eva, Renata, João Pedro e João Gabriel .

"Meus alvos são compostos por pessoas que já votaram em mim, votam em mim, que me colocaram no paredão, me colocaram no alvo", declarou Vitória, ensaiando o discurso da Mira do Líder.

Mais cedo, a sister recebeu um alerta de Delma a respeito de sua liderança. "A oportunidade que o Brasil lhe deu foi para você abrir seus olhos e saber jogar essa semana. Não jogue errado, pelo amor de Deus", aconselhou a sogra de Guilherme.

Vitória Strada, então, ressaltou que possui várias opções como mira. Delma, por sua vez, seguiu alertando a colega de confinamento: "Você é do [quarto] Nordeste, mas foram outras famílias que lhe abraçaram e lhe deram sorte aqui. Os humilhados serão exaltados sempre", declarou ela.

Vitória conversa com Thamiris sobre opções de brothers para colocar Na Mira do Líder e no Paredão #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/q0zPZkOf51 — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2025

Vitória Strada ensaia seu discurso da Mira do Líder 💬#BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/dbctEf5FRN — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2025

Como será a dinâmica da semana no BBB 25?

Na sexta-feira, 28, os participantes vão comprar o Poder Curinga. Nesta semana, o Curinga é o Poder Pirata, no qual quem arrematar vai roubar o voto de outra pessoa. Ele impedirá que uma pessoa possa votar e dará dois votos de sua escolha. Além disso, o líder vai apontar 5 pessoas na Mira do Líder.

No sábado, 1º, os brothers e sisters disputam a Prova do Anjo. O vencedor dará a imunidade para uma pessoa e também terá o poder de emparedar uma pessoa. Na hora de escolher os castigados do Monstro, ele já saberá que um deles será indicado ao paredão.

No domingo, 2, os participantes formam mais um paredão triplo da seguinte forma: O anjo imuniza uma pessoa e empareda uma pessoa; o líder indica para uma pessoa para o paredão; a casa faz a votação aberta e 2 pessoas são indicadas. 3 pessoas disputam a prova bate-volta e uma se salva. Na terça-feira, 4, uma pessoa será eliminada.

