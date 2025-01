BBB 25: Aline e Vinicius se estranham no último dia como líderes

Avaliação do público sobre a liderança de Aline e Vinicius no BBB 25 fez os dois trocarem farpas no confinamento. Saiba o que aconteceu

O clima ficou tenso entre Aline e Vinicius no quarto do líder do BBB 25, da Globo. Nesta quinta-feira, 23, os dois se despediram do cargo de liderança e receberam o resultado da enquete do Líder, na qual os telespectadores avaliaram o desempenho deles. Porém, o resultado não agradou.

Eles foram avaliados com a opção Deu Sono. Então, Vinicius alfinetou Aline. “Deu sono… Sabe por que isso? Porque você só queria dormir, aí o povo ficou logo com sono”, disse ele.

Ao ouvir isso, ela rebateu: “Eu vou ficar até quieta, porque eu não vou brincar com isso. Eu não vou brincar com isso”. E ele respondeu: “Você tudo pode brincar, mas é com você já ó…”.

Um tempo depois, Aline afirmou: “Acho que tem coisas que dá para brincar e tem coisas que não pode”. Vinicius não ficou quieto: “Mas quando dá para brincar, só você pode”. Ela rebateu: “É porque tem coisa que dá para brincar. Tem outras que não dá mesmo. E está tudo bem”.

Vinicius, então, começou a arrumar suas malas em silêncio.

Diego Hypolito avalia participação no reality

Diego Hypolito conversou com Vitória Strada nesta quarta-feira, 22. A atriz se aproximou do ginasta, que estava na piscina, e ele aproveitou para abrir o jogo sobre como está se sentindo no confinamento do BBB 25.

"Tem três dias que eu não estou sendo eu. Eu me eximi do jogo, estou apático. Comecei a ficar travado, comecei a não conseguir conversar com ninguém. É muito pior fazer isso. Ontem foi um dia que mexeu muito comigo. Independente de quem fosse sair, a gente fica sentido. E eu fiquei perdido", desabafou.

Vitória, então, aconselhou o brother. "Mas você não deve se isolar, não pode fazer isso. Eu senti você mais afastado. Não, verdade, eu não te senti tanto nos últimos dias", disse ela. "Nos últimos dias, acho que o meu brilho apagou. Comigo mesmo. O nosso brilho é nosso. O que a gente faz é nosso", acrescentou. Confira a conversa completa!

