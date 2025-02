BBB 25: Camilla confessa 'recomeço' no jogo caso Diogo Almeida retorne do Paredão

Em conversa com Thamiris, Camilla revelou que pode mudar sua estratégia no BBB 25 conforme o resultado do Paredão: "Não vou deixar ele cair"

Nesta terça-feira, 25, Camilla refletiu sobre os últimos acontecimentos do BBB 25 em uma conversa com Thamiris. A trancista indicou que poderá mudar sua estratégia no jogo dependendo do resultado do Paredão . Caso Diogo Almeida permaneça na casa, ela pretende conversar com o ator e iniciar um "recomeço" em sua trajetória no reality.

Durante o bate-papo, Camilla perguntou para Thamiris quem ela acredita que será eliminado, mas a nutricionista afirmou não ter certeza. No entanto, mencionou que Gracyanne Barbosa aposta na saída de Diogo devido às polêmicas que ele já enfrentou no programa.

"Vou te falar uma parada, real mesmo. Se o Diogo não sair, eu juro pra você, eu recomeço esse negócio todinho. Thamiris, real. E vou falar para ele o que ele tem que ouvir. Mas, papo reto, não vou deixar ele cair", garantiu Camilla.

A sister argumentou que, apesar dos erros de Diogo, ele enfrentará um julgamento intenso fora da casa. "A gente sabe o julgamento que ele vai receber lá fora", disse ela. A irmã, então, aconselhou que conversasse com o ator antes mesmo do resultado da eliminação.

Camilla cita preocupação com 'cancelamento'

O desentendimento entre Camilla e Vitória Strada continua sendo um dos principais assuntos dentro do BBB 25. Logo após a dinâmica do Sincerão, realizada na noite de segunda-feira, 24, a trancista se reuniu com a irmã, Thamiris, para conversar sobre os últimos acontecimentos do jogo.

Ao longo do bate-papo, Camilla mencionou sua preocupação com o 'cancelamento' fora do reality show. De acordo com a sister, seu maior receio não envolve a opinião do público, e sim como isso pode afetar a família.

"Eu não tenho uma preocupação com o que o público vai achar, eu tenho uma preocupação em como os meus filhos vão ficar, como a minha mãe vai ficar. O cancelamento de uma pessoa preta não é igual ao cancelamento de uma pessoa branca", declarou a sister.

Na sequência, Camilla recordou seu desentendimento com Diogo Almeida e comparou com a situação envolvendo Vitória Strada. "Quando eu falei do Diogo aqui, as pessoas falavam o que pra mim? Que eu tinha que escutar o outro lado. Quando aconteceu o negócio da Vitória, todo mundo foi para o lado dela", disse ela.

"Vai me dando uma vontade tão grande de ir para o paredão, você não está entendendo", continuou a trancista. "Pra sair?", questionou Thamiris. "Real", respondeu Camilla. "Não pensa assim, não", pediu a irmã da sister, revelando que também fica preocupada com a situação.

Camilla apontou Vitória como Falsa no Sincerão.



Em sua justificativa, Milla relembrou a discussão que teve com Vitória após a última votação, mencionando que as palavras trocadas a deixaram travada e sem raciocínio.



Ela ainda explicou que não chamou Vitória no Sincerão passado… pic.twitter.com/RJ8yBRfoZj — Camilla Maia 💥 (@milla_maiia_) February 25, 2025

