BBB 25: Abalada, Aline tem crise de choro após acusação de Vilma: 'Não é justo'

O Sincerão desta segunda-feira, 17, movimentou a casa do BBB 25, da Globo. Aline caiu no choro após ser criticada porVilma durante a dinâmica e confessou que não esperava os apontamentos da mãe de Diogo Almeida. A estudante de Nutrição acusou a baiana de jogar sujo contra seu filho e de supostamente tramar a eliminação dele do reality show.

Após a dinâmica, Aline conversou com Vinícius sobre ser a pessoa que Vilma "menos gosta" na casa e receber a plaquinha de "jogo sujo". A baiana disse que "não esperava" as declarações da sister. "Claro que você não esperava. Mais uma decepção para a conta, está tudo bem", reagiu Vinícius.

E ela ainda refletiu que esse posicionamento fará com que ela se afaste de Vilma. "Imagina que a gente tramou e tirou ele daqui, não sei com que poder a gente fez isso. E outra coisa, tudo o que aconteceu até aqui, ela sempre viu o meu carinho e cuidado com ele nas conversas... Ele saiu daqui e mesmo depois do que aconteceu, que eu estava chateada com o que estava acontecendo, nem por isso falo dele com mágoa... Realmente é uma fala que eu prefiro pensar que foi algo manipulado", analisou.

Crise de choro

Depois, em conversa com Delma, Aline caiu no choro. "Não é justo (...) logo eu", lamentou em meio às lágrimas. "Não fique mal com isso, não. Seus aliados ficaram contra ti por causa dele. Levanta essa cabeça, guerreira. (...) Mesmo o povo indo contra e falando, você se entregou", aconselhou Delma.

"Ele saiu porque o público não quis ele aqui, senão ele tinha voltado. Quando o pessoal gosta de um romance lá fora, que está vendo que está tudo certinho, o povo deixa, não separa, não", reforçou Delma.

