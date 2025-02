Ana Paula Siebert explica ausência de Rafaella Justus em seu aniversário

Enteada de Ana Paula Siebert, Rafaella Justus não esteve presente em almoço de aniversário da madrasta: 'Sofrência'

Aniversariante do mês, a influenciadora digital Ana Paula Siebert realizou um almoço bastante especial em família no último sábado, 15, para celebrar a chegada de seus 37 anos. No entanto, a ausência da enteada, Rafaella Justus, despertou curiosidade nos seguidores da famosa.

Por meio das redes sociais, Ana Paula explicou o motivo da adolescente não ter comparecido ao evento. De acordo com a esposa de Roberto Justus, Rafa já possuía um compromisso marcado na mesma data e, por isso, não conseguiu estar presente em sua comemoração.

"Senti falta da Rafa. Parabéns, Ana, te desejo muita saúde!", enviou uma seguidora. A influenciadora, então, respondeu: "Eu também! Gente, a Rafa tinha uma festa de 15 anos de uma amiga marcada há muito tempo! Ela estava na maior sofrência, coitada, querendo estar nos dois lugares ao mesmo tempo!".

"Mas a Rafa tem créditos de sobra pra faltar", acrescentou Ana Paula Siebert, brincando com a ausência da enteada. Rafaella Justus, por sua vez, também usou as redes sociais para lamentar a situação.

"Ahhhhh, sofrência real! Se eu pudesse me clonar, estaria lá com vocês também! Mas já estou garantindo presença nos próximos, hein", escreveu a filha mais velha da apresentadora Ticiane Pinheiro. A adolescente de 15 anos ainda dividiu com o público alguns registros da festa de aniversário da amiga.

Vale lembrar que Ana Paula Siebert celebrou antecipadamente a chegada de seus 37 anos. A esposa de Roberto Justus faz aniversário oficialmente na próxima terça-feira, 18.

Ana Paula Siebert explica ausência de Rafa Justus em aniversário - Reprodução/Instagram

Ana Paula Siebert e Roberto Justus deixarão cobertura onde moram

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, revelou que eles não morarão mais no mesmo lugar que estão há 10 anos. Vivendo em uma cobertura de luxo em São Paulo, o casal resolveu se mudar e a influenciadora digital explicou melhor a decisão.

Após ser bastante questionada sobre o assunto, a loira esclareceu o motivo de deixarem o espaço onde estão desde quando se casaram. Ana Paula Siebert então comentou que mesmo tendo boas lembranças no local, agora, sentiram que é o momento de realizarem um sonho de uma casa. Saiba mais aqui!

Leia também: Filha de Ana Paula Siebert rouba a cena em festa de aniversário