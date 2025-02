Estado de saúde do Papa Francisco é preocupante: ‘Complexo'

O Papa Francisco está internado em Roma, na Itália, e os médicos revelam diagnóstico que deixou o quadro de saúde dele mais complexo

O Papa Francisco teve o seu quadro de saúde atualizado pelos médicos e a situação é preocupante. Aos 88 anos, ele está internado em Roma, na Itália, e não tem previsão de alta após seu novo diagnóstico.

Inicialmente, ele foi internado para exames e tratamento da bronquite, mas o quadro dele foi alterado após nova descoberta dos médicos. Ele foi diagnosticado com infecção polimicrobiana das vias respiratórias e seu quadro foi classificado como complexo .

"Os resultados dos testes realizados nos últimos dias e hoje demonstraram uma infecção polimicrobiana do trato respiratório que levou a uma nova modificação da terapia. Todos os exames realizados até o momento são indicativos de um quadro clínico complexo que exigirá internação hospitalar adequada", afirmaram no comunicado do Vaticano.

Um porta-voz do Vaticano informou que o quadro de saúde do Papa é estável e ele acordou de bom-humor. Além disso, a imprensa diz que o papa deve ficar de repouso absoluto e desmarcou boa parte de sua agenda de compromissos.

Vale lembrar que o Papa foi diagnosticado com bronquite no início de fevereiro após ter dificuldades para ler o seu discurso. Quando era jovem, ele removeu uma parte do pulmão e, desde então, ele sofre com problemas respiratórios, que se intensificaram nos últimos dois anos.

Papa Francisco falou sobre o Brasil em entrevista

Em entrevista para o jornalista Jorge Fontevecchia do Grupo Perfil, o Papa Franciscocontou sobre a sua visão do povo brasileiro e até citou uma marchinha de carnaval. Durante a conversa, o Papa Francisco sobre questionado como vê a singularidade do Brasil de ter a mistura de vários povos e ele respondeu com um sorriso no rosto: “É riqueza”. Então, o jornalista comentou sobre o sorriso do Papa ao falar sobre o povo brasileiro e ele confirmou a sua alegria. “Isso mesmo, o Brasil começa o carnaval desde o início do ano até a sexta-feira Santa. O brasileiro sempre vem para mim com aquela música 'se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não', é a riqueza que o brasileiro tem”, afirmou.

Em outro trecho da conversa, o Papa Francisco demonstrou que está atento ao que acontece no Brasil. "O Brasil é um continente, é uma explosão de riqueza, é a segurança do futuro com [o estado do] Mato Grosso. E, por isso mesmo, é tão preso na exploração dos recursos naturais, o desmatamento é impressionante no Brasil, é escandaloso. Eles estão tirando sua riqueza, até mesmo dos pulmões da humanidade. A Amazônia e o Congo são os dois pulmões da humanidade. E, se eles tiram isso, tiramos nosso oxigênio, tiramos riqueza. O Brasil tem que se resolver pela dinâmica de oposição dentro de si, e não pela uniformidade ideológica, de um lado ou de outro", afirmou, e completou: "Ele tem um equilíbrio impressionante aí dentro. O Brasil também é grande pela variedade territorial… Uma coisa é o Sul, imigração alemã e italiana, onde se desenvolveram coisas muito parecidas com os argentinos, e outra coisa é todo o resto do Brasil".