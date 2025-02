Médico alerta para cuidados com Otávio Mesquita após cirurgia cardíaca: 'É fundamental'

Otávio Mesquita se recupera após uma cirurgia cardíaca; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Alexander Anderson avalia o caso do apresentador

O apresentador Otávio Mesquita (65) surpreendeu os seguidores ao revelar que passou por uma cirurgia cardíaca após descobrir que uma de suas artérias coronárias estava 95% obstruída . Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Alexander Anderson, cirurgião cardiovascular, explica sobre o assunto e orienta cuidados com o comunicador após cirurgia de emergência.

Otávio Mesquita usou as redes sociais nesta sexta-feira, 14, para compartilhar um novo relato sobre seu estado de saúde. Em uma publicação nas redes sociais, o artista, que realizou um cateterismo cardíaco de urgência recentemente, compartilhou uma foto durante um exame cardiológico e atualizou que está muito bem!

Segundo o Dr. Alexander Anderson, cirurgião cardiovascular, o cateterismo de urgência ou emergência, procedimento pelo qual o apresentador passou, é feito para identificar possíveis obstruções nas artérias coronarianas.

"Uma vez realizado esse diagnóstico abre-se um leque de possibilidades de tratamento que podem variar desde medicação, angioplastia no próprio cateterismo, ou cirurgia cardíaca convencional, como foi o que aconteceu com o Otávio Mesquita", explica.

QUAIS OS CUIDADOS?

Otávio Mesquita revelou que está se recuperando bem da operação e o Dr. Alexander reforça quais os cuidados e orientações nesta fase do tratamento do apresentador. Para o pós-operatório de uma cirurgia de revascularização do miocárdio, o médico destaca algumas recomendações importantes:

Atividade física moderada;

Cuidados com a Incisão;

Alimentação saudável;

Medicação;

Acompanhamento médico;

"É fundamental que ele descanse e respeite o tempo de recuperação, mas também é importante fazer caminhadas leves, conforme orientação médica. Manter a incisão limpa e seca é crucial. Observar sinais de infecção, como vermelhidão, inchaço ou secreção. Uma dieta equilibrada, rica em proteínas magras, frutas, vegetais, e pobre em carboidratos refinados como açúcares e farinhas, é essencial para a recuperação", complementa.

Otávio Mesquita revelou que tinha 95% de suas artérias coronárias obstruídas, o que segundo o Dr. poderia levar a um infarto agudo no miocárdio. Porém, ele reforça que o diagnóstico precoce reduz muitos os riscos de sequelas.

As coronárias são as artérias que irrigam o músculo cardíaco com sangue oxigenado. Quando uma dessas artérias apresenta uma obstrução, pode haver redução no fluxo sanguíneo e sofrimento deste tecido. Se este sofrimento for intenso, pode levar a necrose do músculo, ou seja um infarto agudo do miocárdio",

"Como o Otávio Mesquita descobriu a obstrução antes do infarto, a chance maior é de recuperação total da área afetada, sem prejudicar o desempenho geral do coração. Daí a importância de realizar um check-up com regularidade no mínimo anual", finaliza o Dr. Alexander ao analisar o caso do apresentador Otávio Mesquita.

