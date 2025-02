BBB 25: Mateus, Aline e Guilherme estão no quinto paredão

Saiba como foi a dinâmica de formação do quinto paredão do BBB 25, da Globo, que é disputado por Mateus, Aline e Guilherme

Na noite deste domingo, 16, os participantes formaram o quinto paredão do BBB 25, da Globo. A berlinda é disputada por Mateus, Aline e Guilherme e um deles será eliminado na próxima terça-feira, 18. Saiba os detalhes:

A noite começou com Diego Hypolito já emparedado por causa da consequência da prova do líder de resistência. Logo depois, Renata deu o colar do anjo para João Gabriel e disse que ele é uma pessoa que a prioriza no jogo.

Na sequência, a líder Eva indicou Mateus para o paredão. Ela justificou sua decisão por uma sequência de fatos entre eles, como a frase que disse na festa, o castigo do Monstro, as plaquinhas e os adjetivos que ele deu hoje no Castigo do Monstro.

Então, Tadeu Schmidt pediu para que os brothers se dividissem em dois grupos e cada um fosse para um quarto. O grupo 1 era composto por: Renata, Aline, Diogo, Vinicius, Maike, João Pedro, João Gabriel e Vilma. O grupo 2 era composto por: Guilherme, Delma, Diego, Daniele, Camilla, Mateus, Gracyanne, Thamiris e Vitória.

Cada grupo teve que indicar uma pessoa dentro do próprio grupo para o paredão. Os mais votados foram Aline e Guilherme.

Por fim, Aline, Diego e Guilherme fizeram a prova bate-volta, que exigiu sorte deles. Diego venceu a prova e escapou do paredão.

Saiba quem votou em quem:

Diogo votou em Vinicius

Vilma votou em Vinicius

Renata votou em João Pedro

Maike votou em Aline

Aline votou em Maike

Vinicius votou em Maike

João Gabriel votou em Aline

João Pedro votou em Aline

Guilherme votou em Thamiris

Delma votou em Vitória

Gracyanne votou em Guilherme

Vitória votou em Delma

Daniele votou em Vitória

Camilla votou em Guilherme

Thamiris votou em Guilherme

Mateus votou em Guilherme

Diego votou em Thamiris

