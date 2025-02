Atriz sul-coreana de série da Netflix morre aos 24 anos

A atriz sul-coreana Kim Sae-ron morreu aos 24 anos em seu país natal. Saiba o que a polícia local falou sobre o caso

A atriz sul-coreana Kim Sae-ron, que atuou na série Cães de Caça (Bloodhounds), da Netflix, morreu aos 24 anos em seu país natal. De acordo com a imprensa internacional, ela foi encontrada sem vida em casa.

Segundo a polícia local, a casa dela não tinha sinais de crime ou violência. Agora, a investigação continua para definir a causa da morte.

Quem era Kim Sae-ron?

Kim Sae-ron começou a atuar aos 9 anos nos filmes A Brand New Life e The Man From Nowhere. Ela era uma das grandes promessas da atuação na Coréia do Sul. Em sua carreira, ela também esteve nos elencos de A Girl At My Door, Listen To My Heart, Secret Healer, The Great Shaman Ga Doo-shim e Bloodhounds.

Em 2022, ela virou notícia na imprensa internacional ao ser flagrada dirigindo embriagada e isso manchou sua carreira.

Morre jogador de futebol brasileiro

Gabriel Popó, jogador do XV de Jaú, morreu aos 26 anos na manhã deste domingo, 16, após sofrer um mal súbito no alojamento da equipe horas antes da partida entre sua equipe e o União Suzano, pela oitava rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. O jogo foi suspenso.

O atleta, que não estava relacionado para a partida, foi encontrado pelo seu companheiro de quarto na concentração, quando este acordou para tomar café da manhã. Popó chegou foi encaminhado para a Santa Casa de Jaú, mas não resistiu.

Nas redes sociais, o XV de Jaú lamentou a morte do jogador. "Luto - É com uma dor e tristeza imensurável que comunicamos o falecimento do atleta Gabriel Protásio, o Popó. O jogador foi atendido no alojamento e levado prontamente para a Santa Casa de Jaú. A causa do óbito está sob investigação e será confirmada assim que o laudo for emitido pelo órgão responsável."

"Em respeito a esse momento de luto, e em comum acordo entre o XV de Jaú, União Suzano e a Federação Paulista de Futebol, a partida programada para hoje foi cancelada. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, membros do clube, amigos e companheiros de Gabriel Popó. Que sua memória seja honrada e que possamos encontrar forças para enfrentar essa perda irreparável. Atenciosamente, Esporte Clube XV de Novembro de Jaú", diz o comunicado.

Leia também: Velório de Cacá Diegues: famosos se despedem de cineasta