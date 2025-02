Andréia Sadi dá dica infalível para conquistar a boa forma

Magérrima após ter filhos gêmeos, a jornalista Andréia Sadi revela como ter foco para se exercitar em busca de boa forma e saúde

A apresentadora e jornalista Andréia Sadi conquistou o corpo magérrimo nos últimos anos. Quatro anos depois de dar à luz gêmeos, ela focou nos exercícios físicos e reconquistou sua boa forma de antes da gravidez. Agora, ela contou uma dica infalível para quem quer seguir os seus passos.

Em um post na internet, Sadi comentou que seu truque é colocar pequenas metas e aumentá-las ao longo dos dias. "Falava assim: 'Vou andar uma semana 30 minutos e vou subir a escada do prédio'". Depois, vai mudando e descobrindo o que gosta e o que dá dentro da rotina e da realidade. Peçam ajuda, procurem especialistas, professores e troquem experiências com outras mulheres. Todo mundo está passando por alguma coisa e todo mundo tem algo a acrescentar. Se ouçam: não é porque todo mundo corre que você precisa gostar de correr. Vai testando! Uma hora rola a combinação de algo que você gosta real. Não adianta forçar. Corpo em movimento, cabeça centrada. Já contei aqui que foi isso que me tirou de várias barras na gravidez gemelar pandêmica e adotei para a vida. Sou outra depois que organizo os pensamentos com exercícios. Precisa ser um pouco como a vida. Não pensa muito, só vai. Se joga. Na hora, odeio, mas depois dá bom", afirmou ela.

Então, a jornalista comentou sobre a importância da mulher também olhar para si na hora do cuidado. "Falo muito aqui que acho muito incrível como nós, mulheres, temos a capacidade de nos inspirar, trocar e incentivar. E fico especialmente tocada quando me param, me escrevem que, de alguma forma, se sentem incentivadas a voltar a se cuidarem, se olharem e se mexerem após a maternidade. Somos as últimas para quem perguntam: 'Precisa de algo? Está tudo bem?'. Só quem passa sabe o trampo dos primeiros anos. É tipo dar as mãos. Esse meu processo está rolando de 2021 a 2025 e contando. Não é do dia para a noite. No meu caso, são quatro anos. Quatro anos. Não semanas, não meses. E, se ajudar, lembro sempre que cada um tem seu tempo, sua realidade, sua rotina, sua dificuldade. Sua história. Não fica comparando! No meu caso, meus filhos me salvaram, esse foi meu estalo", afirmou.

