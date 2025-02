Namorada de Marcello Novaes divide novas fotos românticas com o ator

O ator Marcello Novaes surgiu em novas fotos ao lado da namorada, a dentista Saory Cardoso, em data especial; confira

A cirurgiã-dentista Saory Cardoso, namorada de Marcello Novaes, dividiu com o público novas fotos especiais ao lado do ator. Juntos há cerca de três anos, os dois são discretos e raramente compartilham registros do casal.

Por meio das redes sociais, a companheira de Marcello abriu um álbum de fotos românticas em celebração ao Dia de São Valentim, mais conhecido como Dia dos Namorados em alguns países - no Brasil, a data é comemorada no mês de junho.

Nas imagens, Saory Cardoso e Marcello Novaes aparecem abraçados enquanto o ator registra o momento especial. "My Valentine", escreveu a profissional da área da saúde na legenda da postagem.

Encantados com as novas fotos do casal, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas aos dois nos comentários. "Amo ver vocês juntos, Sa!", declarou uma seguidora. "Eu acho lindo vocês dois juntos", disse outra. "É uma falta de respeito vocês juntos, é muita beleza!", falou uma terceira.

Recentemente, a jovem se pronunciou após se deparar com comentários maldosos a respeito de sua relação com Marcello Novaes. Na ocasião, Saory foi questionada se havia recebido feliz aniversário do ator, uma vez que ele não teria a parabenizado em público.

"Como me cansam as fics que vocês criam. Ele é meu namorado há três anos, e é óbvio que ele me deu parabéns, né?! A vida acontece no offline. Não é porque as pessoas não postam que elas não vivem. Pra mim (e para pessoas normais) o que conta é a realidade. O Marcello é um cara discreto, que nem usa redes sociais direito. Parem de ser doidos", rebateu ela.

Pedro Novaes comenta semelhança com o pai, Marcello Novaes

Filho dos atores Marcello Novaes e Leticia Spiller, Pedro Novaes decidiu seguir os passos dos pais e também se tornou artista. Atualmente no ar em 'Garota do Momento', da TV Globo, o jovem de 28 anos tem se destacado nas telinhas.

Pedro também tem sido bastante comparado fisicamente com o pai em sua juventude. Recentemente, uma montagem com uma foto antiga de Marcello Novaes atuando e um registro atual do filho na novela das seis viralizou nas redes sociais e impressionou os internautas com a grande semelhança entre os dois.

A comparação, no entanto, não é um incômodo para o jovem. Em entrevista ao site 'Extra', Pedro contou que também se acha parecido com o pai, apesar das diferenças; confira detalhes!

