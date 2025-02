BBB 25: Sister torce por ida de Vitória Strada e Mateus ao paredão

No Quarto Nordeste, uma sister falou sobre a possível ida da atriz Vitória Strada e Mateus para o próximo paredão do BBB 25

Neste domingo, 16, no Quarto Nordeste, Gracyanne Barbosa e Thamiris especularam quem Renata deve imunizar após ter vencido a Prova do Anjo. Depois, as sisters também falaram sobre votos para o próximo paredão do BBB 25.

Após comentar que a amiga de Eva, segundo Maike, pode imunizar Aline, a nutricionista opinou. "Ela podia proteger o Vini, que aí não se comprometeria com ninguém. Ela anda com os meninos, ela sabe que eles estão incomodados com ela. [...] Tem coisa que não é coerente. A única coerência é eu ganhar o Anjo e dar para a minha irmã", disparou a sister.

Gracyanne ressaltou que essa escolha vai comprometer o jogo, porque eles vão ter que votar em algum participante do Quarto Nordeste. Thamiris citou Guilherme como uma opção, contudo, a musa fitness acredita que ele não corre risco. "Imagina... Diego, Mateus, eu", comentou.

A irmã de Camilla questiona se Mateus pode ser indicado por Eva e a empresária confirma. Em seguida, Thamiris pergunta quem seria outra opção da líder, caso tenha dois votos. "Vitória e Mateus, eu acho", diz Gracyanne. "Tomara", responde a nutricionista. "Falei uma coisa horrível", acrescentou.

Além de Vitória e Mateus, Camilla, Thamiris e Gracyanne Barbosa receberam de Eva a pulseira Na Mira do Líder.

Mateus faz desabafo sobre querer agradar as pessoas

Neste sábado, 15, enquanto, cumpria o Castigo do Monstro no Confessionário do BBB 25, Mateus conversou sozinho e desabafou sobre sempre querer agradar todas as pessoas. "A gente vai dar a volta por cima, calma. Calma, que a gente vai dar a volta por cima."

"A gente tem que ter esperança, né? Fé na gente também. Tudo bem que eu já perdi a fé em mim aqui algumas vezes por conta de, sei lá, de me sentir inseguro um pouco, a gente quer estar agradando as pessoas, não necessariamente as pessoas daqui de dentro, mas agradar as pessoas que estão assistindo a gente", desabafou. Veja o relato completo!

