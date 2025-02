BBB 25: brothers entram no Tá Com Nada mais uma vez

Os participantes do BBB 25 foram avisados pela produção na tarde deste domingo, 16, que estão no 'Tá com Nada' mais uma vez

Na tarde deste domingo, 16, a casa do BBB 25 entrou novamente no Tá Com Nada. Os brothers ficaram sabendo do ocorrido após uma sirene tocar em todos os cômodos e eles receberem um aviso sobre a punição.

O Feed do BBB mostrou o consumo de água zerado. "Mano, não tem água", lamentou Camilla, avisando os colegas de confinamento. Pouco tempo depois, eles foram avisados que a casa entrará em manutenção interna e brothers seguem para a área externa.

É a segunda vez em dez dias que o elenco todo é obrigado a encarar o Tá com Nada. A primeira vez aconteceu no dia 6 de fevereiro, depois queJoão Gabriel quebrou a regra do desafio do 'freeze' para abraçar Gracyanne Barbosa, que retornou ao programa após ficar no Quarto Secreto.

Como funciona o Tá com Nada?

Quando os brothers vão para o Tá Com Nada, eles ficam com menos benefícios do que a Xepa. Os mantimentos que já estavam na casa são "confiscados" pela produção e os participantes ficam apenas com itens básicos.

Sister torce por ida de Vitória Strada e Mateus ao paredão

Neste domingo, 16, no Quarto Nordeste, Gracyanne Barbosa e Thamiris especularam quem Renata deve imunizar após ter vencido a Prova do Anjo. Depois, as sisters também falaram sobre votos para o próximo paredão do BBB 25.

A irmã de Camilla questiona se Mateus pode ser indicado por Eva e a empresária confirma. Em seguida, Thamiris pergunta quem seria outra opção da líder, caso tenha dois votos. "Vitória e Mateus, eu acho", diz Gracyanne. "Tomara", responde a nutricionista. "Falei uma coisa horrível", acrescentou. Veja a conversa completa!

