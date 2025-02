Maisa arrasa em foto com maiô engana-mamãe no Ceará

No ar na novela Garota do Momento, da Globo, a atriz Maisa Silva aposta em look branco com recortes estratégicos e exibe toda a sua beleza

A atriz Maisa Silva aproveitou o último final de semana em Taíba, no Ceará, e mostrou as fotos para seus seguidores. Nas imagens, a estrela apareceu deslumbrante com um maiô no estilo de ‘engana-mamãe’ e destacou sua beleza impecável.

Maisa apostou em um modelito branco com recortes na região da cintura e um detalhe em dourado ao centro. O look deixou à mostra as pernas longas e torneadas da morena.

Nos comentários do post, os fãs a encheram de elogios. “Que linda”, afirmou um seguidor. “Sereia”, declarou outro. “Minha musa”, escreveu mais um.

Atualmente, Maisa pode ser vista como a vilã Bia na novela Garota do Momento, trama das 6 da Globo.

Look de Maisa para casamento de amigos

A atriz Maisa Silva esteve presente no casamento civil de Luma Cesar, primogênita do jornalista Cesar Filho e Elaine Mickely, realizado no início de fevereiro. A herdeira dos famosos oficializou a união com o empresário inglês Ed Beccle em um resort em Fortaleza, no Ceará, ao lado de familiares e amigos próximos.

Para prestigiar o evento, Maisa apostou em um look deslumbrante off white, assim como os demais convidados do casal. O vestido escolhido pela intérprete de Bia em 'Garota do Momento', da TV Globo, trata-se de uma peça longa e sem alças.

A produção de Maisa Silva para o casamento de Luma e Ed Beccle ainda contou com diversas joias como colar, pulseiras e aneis. Por meio das redes sociais, a atriz mostrou detalhes do look belíssimo. "Celebrando o amor", escreveu ela na legenda da postagem.

