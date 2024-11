Welder Rodrigues passa por cirurgia de peito aberto e revela o diagnóstico

O ator Welder Rodrigues, que interpretou o Saba Bodó na novela No Rancho Fundo, faz alerta sobre a saúde após passar por cirurgia cardíaca

O ator Welder Rodrigues passou por uma cirurgia cardíaca de peito aberto há algumas semanas. Ele precisou ser operado ao descobrir que duas artérias coronárias estavam entupidas. Após o sucesso no procedimento, o artista decidiu usar a sua experiência para fazer um alerta sobre a saúde.

O artista contou que foi diagnosticado após sentir uma dor muscular embaixo da costela, do lado esquerdo. Ao passar por uma ressonância, ele recebeu o diagnóstico de que estava com obstruções nas artérias em estágio avançado e corria o risco de infarto.

Ele foi operado e recebeu duas pontes de safena após finalizar as gravações da novela No Rancho Fundo, na qual interpretava o prefeito Saba Bodó. Além do problema cardíaco, ele foi diagnosticado com diabetes. “Eu não sabia que tinha e comia açúcar de uma forma desesperada. Do lado do computador tinha um pote de jujuba. Eu estava comendo torrões de açúcar 24 horas”, disse ele, que mudou radicalmente a sua alimentação.

Agora, ele está bem. “Minha recuperação está maravilhosa. É importante tomar medicamentos, obedecer recomendações médicas e fazer a fisioterapia”, afirmou.

Preta Gil passou por cirurgia na semana passada

A cantora Preta Gil passou por uma nova cirurgia na manhã desta sexta-feira, 8. Ela contou que o procedimento não teve relação com os tumores, mas que precisou fazer a cirurgia porque estava com dor. A estrela foi internada na quinta-feira, 7, ao sentir dor na região dos rins. Então, ela foi diagnosticada com uma obstrução no Duplo J - que é um cateter usado para drenar a urina do rim para a bexiga.

A solução para o caso foi cirúrgica e ela já está bem e se recuperando, mas só deve ter alta na próxima semana. Por causa da cirurgia, ela teve que interromper a quimioterapia contra os tumores nos linfonodos, peritônio e no ureter.

"Ontem, a minha bombinha da quimioterapia começou a apitar e o pessoal da enfermagem pediu que eu viesse ao hospital para reprogramar. No meio do caminho, eu comecei a sentir uma dor muito forte na pelve e no rim, como da outra vez que eu tive pielonefrite. Cheguei aqui e minha clínica geral e minha oncologista me viram e eles decidiram que eu tinha que fazer uma tomografia para ver de onde vinha a dor. E deu que meu duplo J estava com uma obstrução. A gente teve que trocar o duplo J. Eu operei às 5h da manhã e estou bem, estou me sentindo bem, estou sem dor”, disse ela.