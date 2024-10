Virginia Fonseca viaja para tratar problema de saúde: 'Vim fazer'

A influenciadora digital Virginia Fonseca tem sofrido com dores de cabeça intensas e constantes e viajou a São Paulo para realizar um tratamento

A influenciadora digital Virginia Fonseca tem sofrido com dores de cabeça intensas e constantes. Após fazer alguns exames, a empresária usou suas redes sociais nesta terça-feira, 15, para contar que viajou a São Paulo para realizar um tratamento.

Nos stories do Instagram, ela detalhou: "Bom dia! Chegamos em São Paulo graças a Deus, vim fazer um tratamento pra dor de cabeça!". A influenciadora publicou a foto ainda de dentro do avião e mostrou o horário de chegada: 09h33.

Mais tarde, mostrou que estava na clínica para realizar o tratamento. Veja as publicações:

Stories de Virginia Fonseca (Reprodução/Instagram)

As dores de Virginia

Recentemente, Virginia explicou que precisaria se afastar brevemente das redes sociais, pois estaria no médico passando por alguns exames devido à dor intensa: “Já tomei meu café da manhã e vou ali fazer uns exames. Galera, eu não comentei com vocês mas a dor de cabeça ela segue, sabe?”, disse.

“É perrengue de dor de cabeça. Então essa parte da manhã provavelmente eu vou ficar um pouquinho mais sumida por que eu vou estar no médico fazendo exames”, Virginia compartilhou. Na sequência, a influenciadora digital apareceu em seu carro e contou que já estava a caminho do médico: “Bora ali ver o que é que tem nessa cabeça”, falou.

Em outro momento, ela falou sobre não aguentar mais o incômodo das dores de cabeça e falou sobre possibilidade de tirar o silicone.

Vale lembrar que a empresária fez vários exames após o nascimento de seu terceiro filho por sentir muitas dores de cabeça. Ela costuma aparecer fazendo compressas com batatas geladas para aliviar a dor de cabeça.

Há anos a famosa sofre com o problema e já chegou a procurar atendimento médico diariamente. Em outubro de 2022, ela teve um diganóstico de cafaleia tensional. No ano passado, a influenciadora chegou a ser hospitalizada após ter uma grave crise de enxaqueca com formigamento e visão embaçada.