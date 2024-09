Virginia Fonseca fica gripada na reta final da gravidez e gera alerta; médica explica

Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista e obstetra Fabiane Gama avalia gripe de Virginia Fonseca na reta final da gestação

Na última semana, a influenciadora digital Virginia Fonseca (25) desabafou por ter pego uma gripe na reta final da gravidez deJosé Leonardo, a revelação da comunicadora gerou alerta nas redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista Fabiane Gama, com especialização em Ginecologia e Obstetrícia explica sobre sintomas gripais nessa fase da gestação.

A especialista tranquiliza e menciona que é bastante normal uma mulher ficar doente na reta final de sua gravidez, isso porque esse é um período de grandes mudanças físicas e hormonais que ocorrem no corpo da gestante.

"A imunidade pode baixar e pelo volume do bebê no útero a pressão sobre o sistema respiratório e circulatório pode aumentar. Além disso, o cansaço e o estresse podem influenciar o bem-estar. É importante que qualquer sintoma grave ou persistente seja comunicado ao obstetra para garantir a saúde da mãe e do bebê nesse momento final da gravidez".

Mesmo sendo natural a mulher adoecer nos momentos finais da gestação, a Dra. Fabiane reforça que é importante estar sempre atenta aos sintomas e procurar um especialista, pois cada caso é individual e querer avaliação.

"Há algumas coisas importantes que devem ter uma atenção maior, como infecções: elas podem se espalhar para o bebê, potencialmente causando complicações como parto prematuro, baixo peso ao nascer ou infecções neonatais. Complicações da Gravidez: como a diabetes gestacional e a pré-eclâmpsia, pela pressão alta, elas podem se agravar no final da gestação e exigir um monitoramento maior", avalia.

A ginecologista declara que é importante a gestante ficar em repouso durante os momentos finais de sua gravidez. A Dra. Fabiane explica que o obstetra precisa ser informado caso sinta qualquer sintoma gripal.

"Se atentar aos sinais e sintomas e ter um acompanhamento do seu obstetra, comunicando qualquer coisa que fuja do normal é de suma importância. Além disso, se manter hidratada e com repouso se necessário", finaliza.

