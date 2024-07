Qual é o tratamento para a endometriose? Condição já atingiu muitas famosas

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica ginecologista Fabiane Gama explica como funciona o tratamento da endometriose; entenda a seguir!

A endometriose é um distúrbio bastante comum entre as brasileiras, e já atingiu diversas famosas como Larissa Manoela, Patrícia Poeta e Anitta. Apesar de ser uma condição crônica, a doença tem tratamento para reduzir os sintomas e melhorar a qualidade de vida.

Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista Fabiane Gama explica que o tratamento para a endometriose é principalmente feito de hormônios . Além disso, ele também pode contar com outras práticas como "fisioterapia, [uso de] anti-inflamatórios e analgésiscos".

Em alguns casos, a paciente que convive com a condição pode receber a indicação para realizar uma cirurgia para a retirada do tecido endometrial localizado fora do útero. Por isso, é de extrema importância o acompanhamento médico no tratamento.

Em julho de 2022, a cantora Anitta contou para seus fãs e seguidores que realizou uma cirurgia para o tratamento de endometriose. Na época, ela realizou o procedimento em São Paulo, enquanto estava acompanhada de Gkay e seu então namorado, o produtor canadense Murda Beatz.

"Não pode fazer muito esforço por um mês. Tive que cancelar muita coisa, mas era isso ou morrer de dor, não só depois do ato, mas também quando menstrua. Precisávamos agir rápido. Nove anos nesse sofrimento", escreveu a artista, em seu perfil do X (antigo Twitter).

Pesquisem, galera. A endometriose é muito comum entre as mulheres. Tem vários efeitos colaterais, em cada corpo de um jeito. Podem se estender até a bexiga e causar dores terríveis ao urinar. Existem varios tratamentos. O meu terá que ser cirurgia. — Anitta (@Anitta) July 8, 2022

Gama ainda explica que os principais sintomas da endometriose são dores pélvicas intensas, que podem acontecer especialmente durante o período menstrual. Além disso, mulheres que tenham a doença podem sentir dores na região lombar, ao defecar ou urinar, e após ter relações sexuais.

