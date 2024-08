Virginia Fonseca desabafa após ficar doente na reta final da gravidez

Virginia Fonseca desabafou nas redes sociais após ter ficado doente na reta final da gravidez de José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 48 milhões de seguidoras. Nesta terça-feira, 27, a digital influencer desabafou por ter pego uma gripe na reta final da gravidez de José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe.

A famosa acha que pegou gripe das filhas mais velhas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um ano, que também estavam gripadas.

"Gente, eu estou ficando ruim. Acordei de madrugada hoje com a garganta pegando, uma dor na cabeça surreal. Acho que peguei das Marias. Era só isso que me faltava. Passei a gestação inteira sem ter nada, na reta final eu começo a gripar. Ah, toma tento", desabafou ela em seu Instagram Stories.

Desabafo

Na última segunda-feira, 26, Virginia Fonseca usou as redes sociais para desabafar sobre um momento difícil: suas duas filhas mais velhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de apenas um, adoeceram ao mesmo tempo. Grávida do terceiro herdeiro, José Leonardo, a influenciadora digital revelou estar perdida e pediu aos seus seguidores uma ‘luz’.

Embora Virginia tenha levado as meninas ao médico, não divulgou o diagnóstico em seu perfil, explicando apenas que elas estavam com o mesmo problema. Mais tarde, ela revelou que, além de estarem passando mal, as pequenas também estavam fazendo ‘birras’ simultaneamente, o que dificultava ainda mais a situação.

“Primeira vez que as Marias passam mal ao mesmo tempo!!! Gente do céu... que que é isso? É caótico, não sei o que fazer, minha cabeça fica um trevo toda hora do remédio, quando elas não querem comer, manha e birra junto. Mamães de 2 ou mais... alguma luz?! Kkkk alguma frase de sabedoria?!”, Virginia pediu ajuda dos seguidores.